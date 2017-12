Pardubice - Zájem o výuku lyžování v horských areálech v Česku je stále veliký, řada lyžařských škol má termíny často vyprodané i několik týdnů dopředu. Klienty škol jsou především děti, jejich služby ale využívají i mladé páry a senioři. Učí se jezdit na klasických lyžích i na snowboardech, v nabídce jsou už i kurzy skialpového lyžování, tedy lyžování ve volném terénu. Některé školy ale mají podle zjištění ČTK problém sehnat dostatek instruktorů.

Součástí lyžařských škol bývají také půjčovny, přičemž největší zájem je o vybavení pro děti. Ceny za vypůjčení lyžařského vybavení začínají na zhruba 150 korunách za den. Individuální lyžařských kurz stojí od 200 korun výše za hodinu, s počtem účastníků se hodina lyžování ale zlevňuje. Levněji vyjde i výuka lyžování v městských sportovních oddílech a klubech, které pořádají jednodenní zájezdy do hor.

Ceny se mezi středisky liší, většinou nejdráže vyjde půjčení lyžařského vybavení a kurzy ve velkých a oblíbených skiareálech.

Podle zástupců škol v Olomouckém kraji je ale stále obtížnější nalézt dostatek lyžařských instruktorů, kteří by strávili nadcházející tři měsíce na svazích, i když jim za to údajně nabízí nadstandardní finanční podmínky. Adepty přitom hledávají půl roku dopředu. Jakub Lehnert z Newman school z Olomoucka soudí, že na menším zájmu se odráží mimo jiné to, že studenti, kterých je mezi instruktory většina, už nemají tak velkou potřebu vydělávat více peněz jako dříve.

Vedle studentů tělovýchovných fakult učí lyžování i bývalí závodníci nebo lyžařští nadšenci. Instruktorem se stanou po absolvování kurzu akreditovaného ministerstvem školství. Adept musí zvládnout pedagogické a psychologické minimum, základy anatomie a fyziologie, odbornou terminologii lyžování, první pomoc a zkoušky lyžování na svahu.

V Bedřichově v Jizerských horách se instruktoři věnují také běžkařům, jejichž zájem o kurzy v uplynulých letech výrazně vzrostl. Začátečníkům i pokročilých běžkařů tam školy nabízejí hodinové bloky i intenzivnější výcvik. Jednodenní kurzy stojí nejčastěji 1200 až 1250 korun a jsou zaměřené na výuku klasického stylu, bruslení, jízdu soupaž a v lyžařských školách učí také, jak správně namazat lyže.

Výjimkou nejsou ve skiareálech už ani kurzy, které si u lyžařských škol objednávají mateřské školy. V tuto dobu už bývají ale obsazené. Vedle toho se zvýšil zájem i o skupinové víkendové kurzy, například v Němčičkách na Břeclavsku mají ty letošní už vyprodané. Výhodou pro rodiče jsou tam především nižší ceny než v horských střediscích. Za devět víkendů zaplatí za dítě 3000 korun, za dvě hodiny individuální výuky 350 korun, přičemž výuková hodina trvá 50 minut.