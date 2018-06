Zájem o letecké modelářství je výrazně nižší než dříve

Jiřice (Pelhřimovsko) - Přibližně pět desítek pilotů radiově řízených modelů letadel se sešlo dnes v Jiřicích na Pelhřimovsku. Setkali se na 10. ročníku celostátní akce, při níž mohli návštěvníci sledovat modely letadel na zemi i v akci ve vzduchu. Letecké modelářství bývalo v Česku v minulosti vyhledávanou volnočasovou aktivitou. Momentálně však o něj není ani zdaleka takový zájem jako dřív. ČTK to řekl předseda pořádajícího modelářského letiště Jiřice Ladislav Farka.

"V dnešní době existuje spousta jiných koníčků," uvedl. Dodal, že český svaz modelářů eviduje přibližně 6000 členů. Mezi nimi jsou však nejen letečtí, ale také lodní nebo raketoví modeláři. "Máme hrozně málo mladých členů. Většinou se jedná o modeláře ve věku od 40 let výše," řekl Farka.

Dodal, že v minulosti svaz evidoval mnohonásobně více členů. "Jenže to nebyly počítače a mobily. To jsou věci, které podle mě teď nejvíc odebírají členy a to ne jen modelářům," řekl. Připomněl, že se tomuto koníčku věnuje od svých deseti let. Za bývalého režimu patřilo letecké modelářství mezi vyhledávané záliby. Týkalo se hlavně technicky orientovaných chlapců, které výroba letadel lákala. "A řekl bych, že jsme tehdy za to utratili mnohem víc peněz, ale tolik jsme to neřešili," uvedl.

Podle Farky se totiž nedá srovnávat poměr platů a nákladů na pořizování součástek na letecké modelářství nyní a v minulosti. "Všichni berou výrazně víc a přitom ceny elektroniky spíš klesají. Takže dneska je mnohem jednodušší nakoupit si věci na letecké modelářství," uvedl.

Dodal, že členská základna postupně stárne. "Sem tam se objeví někdo mladý. Ale většinou u toho zůstávají jen mí vrstevníci nebo starší modeláři," řekl Farka, který za rok oslaví 50. narozeniny.