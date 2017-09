Praha - Mezi dětmi a mladými lidmi v Česku v posledních letech roste zájem o dobrovolnictví. Do projektu pro děti a mládež, který je má podpořit v dobrovolném pomáhání a jež pod názvem 72 hodin organizuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), se loni přihlásilo zhruba třikrát více zájemců než v roce 2012. Zatímco před pěti lety jich bylo 10.922, v loňském roce činil jejich počet 30.021. Letos jich organizátoři projektu, který se uskuteční mezi 12. a 15. říjnem, očekávají ještě více. Průzkum mládežnických organizací v zemích visegrádské čtyřky nicméně ukázal, že Češi ve srovnání s jinými Středoevropany dělají dobrovolnou práci stále málo, sdělila ČTK mluvčí ČRDM Soňa Polak.

Organizátoři evidují v letošním 6. ročníku 72 hodin zatím zhruba 20.100 přihlášených dobrovolníků, což je asi o 1500 víc než před rokem. Zájemci mohou registrovat svůj vlastní projekt, kterým pomohou druhým lidem, přírodě nebo svému okolí, či se zapojit do některé z nabízených prací. S Národním památkovým ústavem připravila ČRMD například seznam hradů a zámků, kde mohou dobrovolníci pomoct s údržbou zeleně a cest či s natíráním laviček. Za odměnu je kasteláni hradem provedou a dobrovolníci v některých budou moct přespat. Zapojit se mohou i do projektů pořádaných v Praze.

ČMRD letos vlastní nabídku projektů připravila poprvé. Podle mluvčí se totiž stávalo, že se někteří lidé chtěli k dobrovolníkům přidat, ale neměli vlastní nápad, jak by mohli pomoct. "A my se jim snažíme podávat pomocnou ruku. Poskytujeme stromy na sázení, rukavice nebo třeba pytle na odpadky, když chtějí uklízet třeba ulice," řekla Polak.

Do dobrovolnických aktivit se zapojuje kolem deseti procent mladých lidí ve visegrádských zemích. Ukázal to průzkum mládežnických organizací, který se konal letos v létě a zúčastnilo se ho 734 lidí v ČR. Až 40 procent Čechů ve věku 15 až 24 let v něm neuvedla žádnou zkušenost s dobrovolnictvím. Za poslední rok se do těchto aktivit zapojilo 23 procent mladých Čechů, což je nejnižší hodnota v rámci V4.

"V české společnosti, a bohužel i mezi mladými lidmi, jsou poměrně vysoké hodnoty spojené s blahobytem a financemi na úkor sociálního cítění, spravedlnosti a společenského dobra. Mladí lidé, byť vyjadřují ochotu dobrovolně něco dělat, často nevědí jak a nebo před řadou problémů zavírají oči a vybírají si jen určitou oblast, která je jim příjemná či jinak zajímavá," myslí si analytik České rady dětí a mládeže Jan Husák.

Nejvíce dobrovolníků v projektu 72 hodin je podle ČRDM mezi školními kolektivy. Největšímu zájmu se akce těší v Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Nejméně se zapojuje mládež z Prahy a Pardubického kraje. Nejvíc chtějí mladí lidé pomáhat přírodě (66 procent), další upřednostňují své okolí (19 procent) a druhé lidi (14 procent). Mezi dobrovolníky v projektu 72 hodin je zhruba 70 procent dětí do 15 let, asi deset procent mezi 16 a 18 roky a zbytek jsou dospělí.

Počet účastníků dobrovolnického projektu 72 hodin :

2012 10.922 2013 18.450 2014 21.524 2015 29.441 2016 30.021 2017 20.102 (stav k 27.9.2017)

Zdroj: ČRDM