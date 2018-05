Praha - Zájem Čechů o pobyty v hotelech, kam mají děti vstup zakázán, roste. Nejvíce "adult only" hotelů vyrůstá v Karibiku, Thajsku či na Bali, ve Středomoří se jedná spíše o jednotky hotelů. Jezdí do nich novomanželé i starší páry, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

"Ten trend je patrný poslední tři, čtyři roky," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, s tím, že se jedná hlavně o bohatší klienty.

Vstup do těchto hotelů mají povolen osoby od 16, případně až od 18 let. "Nejčastěji můžeme mluvit o párech v kategorii starších 40 let. Hotely adult only najdeme ve všech oblíbených prázdninových evropských destinacích - Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Stejně tak v exotice, ať už se jedná o Mauricius, Maledivy nebo země v karibské oblasti," uvedla Simona Fischerová z porátlu eTravel.cz.

Řada hotelů jen pro dospělé je například i v Dubaji. "Globální strategií Dubaje je stát se především rodinnou destinací, i proto staví velké množství zábavních parků a dalších rodinných atrakcí. Stále je zde ale i mnoho hotelů pouze pro dospělé, kteří si chtějí užít mimo dětský ruch. Jedná se především o páry, které letí do Dubaje na luxusnější dovolenou, a o seniory," potvrdil Jan Osúch z dubajského turistického zastoupení v ČR.

Podle Jana Bezděka z CK Fischer stojí za růstem zájmu i to, že Češi jsou v cestování čím dál zkušenější a přesně tedy vědí, co od dovolené chtějí, aby si ji nerušeně užili podle svých představ.

"Zákazníci mířící do těchto hotelů jsou většinou ochotni za svou dovolenou utratit vyšší částky a také za tyto ceny očekávají odpovídající vysokou kvalitu," dodal marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Hostům jsou v těchto hotelech k dispozici mj. bary, wellness a fitness centra, kosmetické salony, kluby, ale i speciální animační programy, kurzy vaření nebo hodiny tance.

"Mnoho běžných hotelů disponuje též adult only zónami, kde si například i rodiče dětí mohou užít jedno nerušené odpoledne doprovázené masáží či dobrým drinkem," dodal marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz Michal Tůma.