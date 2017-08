Praha - Zájem Čechů o letecké dovolené v exotických destinacích roste. Důvodem jsou podle prodejců klesající ceny letenek kvůli větší konkurenci dopravců i sílící koruna. Výrazný nárůst prodaných letenek letos v létě zaznamenává tradičně silné Thajsko. V červenci počet prodaných letenek na thajský ostrov Phuket zaznamenal meziroční nárůst o 41 procent, uvedla dnes v tiskové zprávě společnost Letuška.cz.

Nárůst počtu prodaných leteckých dokladů do Thajska potvrzuje i konkurenční prodejce Dovolená.cz, který patří do skupiny firem majitele Student Agency Radima Jančury. Ta zaznamenala v červenci meziroční nárůst prodejů do této země o 37 procent. Výrazný zlom v prodejích exotických dovolených nastal podle Student Agency s oznámením příchodu katarských aerolinií, který snížil ceny letenek na lety do jihovýchodní Asie.

"Letecká společnost Qatar Airways zahájila prodej letenek za velmi výhodné ceny, letenka do Bangkoku v červenci začínala na 10.600 korunách," uvedla Student Agency. V průměru jsou podle ní ceny letenek do Thajska v současnosti o zhruba 15 procent levnější, než za kolik se prodávaly loni. Aktuální průměrná cena letenky do této země v současnosti činí 14.282 Kč.

Kromě Thajska létají Češi z asijského regionu více do Číny nebo Indie. "Do Pekingu se letos mezi květnem a červencem prodalo o 11 procent více letenek a do indického Dillí o osm procent více," uvedla společnost.

Z ostatních exotických destinací pak prodejci poukazují například na čtvrtinový růst prodaných letenek do Dominikánské republiky, kam podle Student Agency stále více jezdí rodiny s dětmi.

Snížení cen zájezdů do exotických zemí nedávno oznámily i cestovní kanceláře. Podle Asociace cestovních kanceláří se ceny exotických zájezdů na letošní zimu proti loňsku snížily o zhruba pět procent. Kanceláře očekávají, že letos nejvíce porostou prodeje dovolených do Vietnamu a na Kubu. Zájem o tuto zemi potvrdila Student Agency, podle které se prodeje na ostrov meziročně zvýšily o 60 procent.