Praha - Útočník Radek Faksa vůbec neváhal, když dostal po nečekaně brzkém konci sezony Dallasu v NHL pozvánku do přípravy před hokejovým mistrovstvím světa. Zahrát si v květnu v Dánsku a mít ještě šanci poprat se o nějaký úspěch, pro něho bylo silnou motivací. Věří, že by na turnaji mohl v národním mužstvu poprvé sehrát větší roli.

"Bylo to pro mě velké lákadlo. Když nebudu hrát o Stanley Cup, pokaždé rád přijedu. Nechtěl jsem ještě končit sezonu a vůbec jsem neváhal. Jako malý kluk jsem si vždycky chtěl zahrát na mistrovství světa, takže se na to moc těším," řekl Faksa novinářům na dnešním srazu před Švédskými hrami.

Doufá, že současná zkušenost předčí ty předchozí. Při debutu na MS 2016 v Rusku tým posílil až během turnaje a odehrál jen tři zápasy, na startu minulé sezony se dostal do týmu pro Světový pohár v Torontu, ale tam bylo jeho vystoupení ještě kratší. "Do Moskvy jsem přijel rozbitý, na Světovém poháru jsem dostal hit a po otřesu mozku z toho byl jediný zápas. Věřím, že teď už odehraju celý turnaj. Jak se říká - do třetice všeho dobrého," uvedl čtyřiadvacetiletý opavský rodák.

Po sezoně, v níž odehrál 79 z 82 utkání základní části a připsal si 33 bodů za 17 gólů a 16 asistencí, si dopřál jen krátký odpočinek. "Pravdou je, že to bylo hodně náročné fyzicky i psychicky, protože na konci na nás byl vyvíjený velký tlak. Byl jsem hodně unavený a po sezoně jsem se cítil asi nejhůř, co jsem se kdy cítil. Ale měl jsem teď pár dnů volna a už jsem odpočatý. Poslední dny jsem trénoval jak v posilovně, tak na ledě v Ostravě, kde mám i kondičního trenéra," přiblížil Faksa.

Ze současného reprezentačního výběru plného mladých hráčů některé ani neznal. "Říkal jsem si, že tady budu jedním z nejstarších hráčů, přitom zase tak starý ještě nejsem," smál se Faksa. "Ale co jsem viděl zápasy v Pardubicích, tak kluci makali a hráli fakt super. Věřím, že máme šanci něco dokázat. Jde o mladé mužstvo a já už se moc těším."

Sám patří k nejzkušenějším hráčům v týmu podle počtu odehraných utkání v NHL. "S Dimou Jaškinem vlastně asi jo," uvedl Faksa. "Ještě nevím, co budu mít za roli, ale doufám, že budu mít hodně času na ledě. Zahraju si třeba i přesilovku, budu hodně vytěžovaný na oslabení a celkově budu týmu prospěšnější než v Moskvě," řekl Faksa.

Urostlý centr si pochvaloval, že absolvuje již Švédské hry, které budou generálkou před MS. "To je moc dobře, protože na širokém hřišti je to úplně jiný hokej. Minule, jak jsem dorazil na šampionát, tak než jsem si na to zvykl, už byl konec. Takhle se do toho můžu dostat. Ty zápasy jsou úplně jiné než v NHL," uvedl Faksa.

Generální manažer Dallasu Jim Nill nebyl z jeho účasti v reprezentaci nadšený. "Nechtěl, abych jel na jakýkoliv turnaj předtím, ale když už, tak potom rovnou na mistrovství, ale pro mě je důležité Švédské hry absolvovat. Jestli chci jet na šampionát, tak zcela určitě. Právě s ohledem na velikost kluziště, protože kdybych měl přijíždět jako tehdy do Moskvy, týmu bych moc prospěšný nebyl," prohlásil Faksa.

"Pravdou ale je, že mě do ničeho nenutil a nechal to na mně. Bylo na něm však patrné, že úplně rád není. Já to ale ustál a jsem tady," smál se Faksa, jenž prožil z osobního hlediska vcelku vydařený ročník. "Hrál jsem hodně, ale radši bych to vyměnil za play off."

Texaský klub nakonec zaostal za poslední postupovou pozicí o tři body. "Nikdo pořádně neví, co se stalo. Je smutné, že jsme nepostoupili ani do play off s týmem, jaký jsme měli. To bylo určitě velké zklamání. Celou sezonu jsme to měli dobře rozehrané, jenže po 65 utkáních jsme měli sérii devíti porážek z deseti utkání a byli jsme mimo play off, které nám nakonec těsně uteklo," mrzelo Faksu.

Po sezoně u týmu skončil uznávaný kouč Ken Hitchcock, Dallasu bude pomáhat už jen v roli konzultanta. "Bylo to pro nás docela překvapení, že končí. Jde o trenéra, který dovedl klub k jeho jedinému Stanley Cupu. A já budu začínat s novým trenérem zase od nuly," konstatoval Faksa.