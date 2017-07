Karlovy Vary - Letošní zahraniční hosté karlovarského festivalu Casey Affleck a Jeremy Renner nevyloučili svou účast v příští znělce této mezinárodní přehlídky. Ta už tradičně připomíná držitele prestižních cen. Americký skladatel James Newton Howard slíbil, že k ní napíše muziku, uvedl na setkání s novináři prezident festivalu Jiří Bartoška.

Tradice nových znělek začala v roce 2008, jejich námětem je příběh karlovarské hlavní ceny - Křišťálového glóbu, respektive jejího života s nejslavnějšími laureáty. Od té doby v nich účinkovali například Danny DeVito, Harvey Keitel, John Malkovich, Jude Law či Miloš Forman. Letošní natočil herec Josef Somr. Prezident festivalu mu ve znělce volá na chalupu, aby ho pozval do Varů. Třiaosmdesátiletý herec však nedoslýchá, "splete" si Bartošku se šmejdy a cenu pro herce odmítne se slovy: "Od vás už žádný hrnce nechci, nikdy!".

Přehlídky, jejíž 52. ročník v sobotu skončil udělením cen, se zúčastnilo 13.734 akreditovaných návštěvníků. Z toho držitelů takzvaných festival passů bylo 11.554. Filmových tvůrců přijela 398, filmových profesionálů bylo 1165 a novinářů 617. V průběhu přehlídky se uskutečnilo 505 projekcí a bylo prodáno 140.067 vstupenek - loni a předloni jich bylo na 135.000.

"Uvedeny byly dvě stovky filmů, z toho 179 hraných (144 celovečerních a 35 krátkých) a 28 dokumentárních z 59 zemí. Třiadvacet jich mělo světovou, osmnáct mezinárodní a třináct evropskou premiéru," uvedla mluvčí přehlídky Uljana Donátová. Celkem 183 projekcí osobně doprovázela delegace tvůrců.

Byly uděleny čtyři ceny prezidenta festivalu, převzali je američtí herci Uma Thurmanová, Casey Affleck, Jeremy Renner a také režisér Václav Vorlíček. Křišťálové glóby za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostali skladatel filmové hudby James Newton Howard, osmkrát nominovaný na Oscara, a klasikové britského sociálního filmu režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty.

"Oba byli velmi vstřícní," ocenil Bartoška. Laverty po odjezdu organizačnímu týmu dokonce poděkoval ve zprávě SMS. "Už nikdy nebudu brát plné kino s 1200 lidmi jako samozřejmost, zvlášť u staršího filmu," napsal v ní mimo jiné.

Podle uměleckého ředitele Karla Ocha přípravný tým zhlédl na 1700 filmů, z těch českých uvažovaných do soutěže i nové snímky Miroslava Krobota či Petra Václava. Nakonec zvolili Křižáčka Václava Kadrnky, jemuž hlavní mezinárodní porota udělila hlavní cenu Křišťálový glóbus.

"Zdál se nám velmi vhodný jako výrazný autorský film, který patří na festivaly. Myslíme si, že má potenciál do zahraničí," vysvětlil Och. Když je nový snímek uveden ve Varech, otevře mu to cestu na zhruba další dvě desítky přehlídek, vysvětlil.

"Václava Kadrnku sledujeme nadšeně už od jeho snímku Osmdesát dopisů. I v případě Křižáčka mu jde zobrazení vztahu otce a syna, kteří z různých důvodů nemohou trávit čas ve stejném místě. Režisér zpracoval velice stylisticky vyhraněným způsobem dlouhou báseň Jaroslava Vrchlického. Žánrově by se snímek dal vymezit jako středověká roadmovie zasazená právě do časů křižáckých výprav. Nemohu nevyužít příležitosti, abych zmínil fantastického herce Karla Rodena, který co film, to zcela jiné pojetí role," řekl Och o vítězném snímku ČTK.