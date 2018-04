Karlovy Vary - Tradiční, ale přesto trochu jiné bude letošní zahájení lázeňské sezony v Karlových Varech. Bude ve znamení 100 let od vzniku Československa, a výročí se proto promítne do některých akcí, které zahájení doprovází. Třídenní slavností se letos budou konat od 4. do 6. května, řekl novinářům primátor Petr Kulhánek (KOA).

"Celý víkend zahájení lázeňské sezony reflektuje stoleté výročí založení Československa. To se projeví jak prvky, které budou ve městě, například písková jezdecká socha Tomáše Garrigua Masaryka u Mlýnské kolonády. Nebo se to prolne do různých divadelních představení a akcí, které jsou na víkend naplánovány," uvedl Kulhánek.

Žehnání lázeňských pramenů se ujme plzeňský biskup Tomáš Holub. Jako vždy přijedou hosté, jako primátoři statutárních měst nebo velvyslanci některých zemí.

Součástí oslav budou už tradičně porcelánové trhy, které pořádá společnost Thun 1794, food festival před hotelem Thermal, průvod Karla IV. nebo slavnostní večer města s udílení cen města a čestných občanství.

Nové pojetí bude mít letos světelná show, v pátek na Mlýnské kolonádě a v sobotu u pošty. Půjde o malování světlem na luminiscenční plátno, na kterém se obrazy za doprovodu hudby zobrazí, postupně mizí a jsou nahrazovány dalšími. Ve Dvořákových sadech bude možné potkat významné historické osobnosti města, architekty Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, Josefa Bechera, Ludwiga Mosera a další.

Zahájení sezony přijde asi na dva miliony korun. Daří se přitom získávat peníze ze soukromých zdrojů, letos už asi 1,2 milionu korun.