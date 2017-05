Předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta (uprostřed) u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se 5. května zabýval návrhem na jeho vzetí do vazby v souvislosti s vyšetřováním fotbalové asociace a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli možnému zneužití státních dotací.

Předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta (uprostřed) u Obvodního soudu pro Prahu 1, který se 5. května zabýval návrhem na jeho vzetí do vazby v souvislosti s vyšetřováním fotbalové asociace a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli možnému zneužití státních dotací. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta, který čelí obvinění z podvodů s dotacemi, byl kvůli zdravotním potížím dnes převezen z Prahy do brněnské vazební věznice s nemocnicí, kde se podrobí vyšetření. Původní informaci serveru sport.cz potvrdil ČTK Peltův právní zástupce Bronislav Šerák.

"Teď mi volali z kanceláře, že přišlo vyrozumění o tom, že pan Pelta byl převezen k hospitalizaci do nemocnice vazební věznice v Brně. Informace o jeho zdravotním stavu nemám, jen nám to oficiálně oznámila vězeňská služba Ruzyně," sdělil Šerák ČTK. "Hlavní je, aby byl pan Pelta v pořádku. Z technického pohledu to pro nás komplikace není," dodal s tím, že ve středu s Peltou osobně mluvil ještě ve vazbě v Ruzyni, kde byl Pelta od minulého pátku.

Pelta je spolu s náměstkyní ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru Zdeňkem Břízou stíhán kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Obvinění čelí i FAČR, asociace však už dřív jakékoliv provinění odmítla. Ve stínu aféry také ministryně školství Kateřina Valachová pozastavila dotace pro sport a následně oznámila, že k 31. květnu odstoupí z funkce.