Madrid/Monako - S vědomím, že žádný náskok není bezpečný, nastoupí fotbalisté Atlética Madrid a Manchesteru City ke středečním odvetám osmifinále Ligy mistrů. Španělský finalista minulého ročníku v úvodním utkání v Leverkusenu vyhrál 4:2, zatímco anglický celek si doma poradil 5:3 s Monakem.

Varováním pro Atlético s Manchesterem je vyřazení Paris St. Germain, které sice doma porazilo Barcelonu 4:0, minulý týden venku ale prohrálo 1:6 a vypadlo. Katalánský celek jako první v historii soutěže dokázal vymazat čtyřbrankovou ztrátu a postoupit.

"Všichni jsme v posledních dnech viděli, co se může stát ve fotbale," připomněl senzační obrat v rozhovoru pro list Marca útočník Atlética Antoine Griezmann. "Víme, jaký výsledek nás posune do čtvrtfinále. Budeme bojovat až do konce a v Madridu neprohrajeme," dodal.

Podobně vidí odvetu i záložník Manchesteru City Yaya Touré. "Myslím, že nejlepší obrana je útok. Vím to já a ví to i trenér," prohlásil. "Viděli jste Barcelonu s PSG. Víc asi nemusím říkat. Bylo to 0:4 a pak 6:1. Pro soupeře jako Monako je náš dvoubrankový náskok jako nic. Vždyť ve francouzské lize vyhrávají zápasy o pět branek," uvedl Touré. "

Monako už jednou velký obrat v pohárech předvedlo. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů v ročníku 2003/2004 prohrálo první zápas na hřišti Realu Madrid 2:4 a doma vyhrálo 3:1. "Když nepostoupíme, svět se nezboří. Ale chceme si naše dobrodružství prodloužit a ukázat Evropě, že jsme dobrý tým," řekl trenér knížecího celku Leonardo Jardim, který však možná bude postrádat zraněného kanonýra Radamela Falcaa.

Leverkusen, který ještě nikdy z osmifinále nepostoupil, do odvety povede nový trenér Tayfun Korkut. Ten před týdnem nahradil Rogera Schmidta, jenž byl odvolán po sérii tří porážek, během nichž tým inkasoval dvanáct branek. "Víme, že nás čeká těžký zápas. Ale chceme to otočit, naším cílem je postup," prohlásil Korkut.

"A také se chceme dát dohromady jako tým. Potřebujeme nakopnout a já věřím, že tohle se nám v Madridu povede," přidal Korkut, který v pátek v prvním utkání na lavičce Leverkusenu dovedl tým k remíze 1:1 s Werderem Brémy.

Zajímavosti před středečními odvetnými zápasy osmifinále Ligy mistrů:

Atlético Madrid - Bayer Leverkusen

Výkop: středa 15. března 20:45

Rozhodčí: Karasjov - Averjanov, Kalugin (všichni Rus.)

První zápas: 4:2

Bilance: 5 2-2-1 (7:5)

Zajímavosti:

- po domácí prohře v úvodním utkání dokázaly v historii LM postoupit jen dva kluby

- v semifinále sezony 1995/1996 to dokázal Ajax proti Panathinaikosu (doma 0:1, venku 3:0) a v osmifinále ročníku 2010/2011 se to povedlo Interu Milán proti Bayernu Mnichov (doma 0:1 a 3:2 venku)

- Atlético v minulé sezoně LM došlo potřetí v historii klubu do finále, kde podlehlo na penalty Realu Madrid

- Atlético doma v pohárech vyhrálo 28 z posledních 33 zápasů (2 remízy, 3 prohry)

- Atlético doma v pohárech s německými soupeři 7 zápasů neprohrálo (6 výher, 1 remíza), naposledy doma podlehlo ve skupině v sezoně 1996/1997 Dortmundu

- Leverkusen ještě nikdy v LM nepostoupil přes osmifinále

- v roce 2002 si sice Leverkusen zahrál finále, tehdy se ale osmifinále hrálo ve skupině

- Leverkusen na stadionu Atlética ještě nevyhrál (1 remíza, 1 prohra)

- Leverkusen ze 16 pohárových zápasů ve Španělsku vyhrál jen 3 (2 remízy, 11 proher)

- Leverkusen povede nový trenér Tayfun Korkut, který nahradil odvolaného Rogera Schmidta

AS Monako - Manchester City

Výkop: středa 15. března 20:45

Rozhodčí: Rocchi - Tonolini, Meli (všichni It.)

První zápas: 3:5

Bilance: 1 0-0-1 (3:5)

Zajímavosti:

- Monako doma v pohárech už 5 zápasů neprohrálo (4 výhry, 1 remíza)

- Monako doma v pohárech s anglickými kluby prohrálo jen 2 zápasy (4 výhry, 2 remízy)

- Monako před 20 lety vyřadilo v Poháru UEFA Newcastle a k postupu mu dvěma góly pomohl Alí Benarbia, pozdější kapitán Manchesteru City

- Monako už jednou dokázalo vymazat dvoubrankovou ztrátu a postoupit - ve čtvrtfinále ročníku 2003/2004 vyřadilo Real Madrid (venku 2:4, doma 3:1)

- Monako ještě neprohrálo domácí odvetu, pokud prohrálo první zápas o dva góly (4 výhry, 2 remízy)

- Manchester City si v minulé sezoně zahrál čtvrtfinále LM poprvé

- Manchester City v probíhajícím ročníku LM ještě nevyhrál venku (2 remízy, 1 prohra)

- Manchester City už 11 soutěžních zápasů neprohrál

- Manchester City už v 6 venkovních zápasech za sebou nedostal gól

- Yaya Touré (Manchester City) v minulosti nastupoval za Monako

- Agüero (Manchester City) dal v posledních 5 zápasech 6 branek