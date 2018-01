Zápas o bronz na hokejovém MS hráčů do 20 let v Buffalu. Český hráč Filip Zadina.

Zápas o bronz na hokejovém MS hráčů do 20 let v Buffalu. Český hráč Filip Zadina. ČTK/AP/Jeffrey T. Barnes

Buffalo - Útočník Filip Zadina se dostal na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu do All Star týmu, který volí akreditovaní novináři. Stal se tak prvním oceněným Čechem od roku 2012, kdy byl brankář Petr Mrázek na šampionátu v Calgary a Edmontonu rovněž zařazen mezi nejlepší šestici turnaje. Zároveň byl tehdy zvolen i nejlepším gólmanem.

Osmnáctiletý Zadina pomohl českému týmu ke čtvrtému místu osmi body za sedm branek a jednu asistenci ze sedmi zápasů. Podělil se o druhé místo v tabulce střelců s Kanaďanem Drakem Bathersonem, o dvě branky je předčil Američan Kieffer Bellows. V produktivitě se Zadina zařadil na sedmé místo.

Syn bývalého útočníka Jihlavy, Pardubic, Třince, Zlína, Vsetína či Litvínova Marka Zadiny půjde letos na draft NHL a v prognózách je řazen okolo třetího až pátého místa. Před touto sezonou odešel z Pardubic do Halifaxu do juniorské QMJHL, kde má na kontě z 32 utkání 46 bodů za 24 branek a 22 asistencí.

Nečas skončil druhý v produktivitě a stal se nejlepším nahrávačem

Český útočník Martin Nečas skončil druhý v produktivitě MS s 11 body za tři branky a osm asistencí, díky kterým se stal nejlepším nahrávačem. V kanadském bodování jej předčil jen Američan Casey Mittelstadt, který v sedmi duelech nasbíral rovněž 11 bodů za čtyři trefy a sedm přihrávek.

Forvard Filip Zadina se se sedmi brankami podělil o druhé místo mezi střelci s Kanaďanem Drakem Bathersonem. Za nejlepším kanonýrem turnaje Američanem Kiefferem Bellowsem zaostali o dva góly. Mezi nahrávači skončil druhý Libor Hájek, který nasbíral sedm asistencí stejně jako Mittelstadt a Kanaďan Jordan Kyrou.

Hájek skončil druhý v produktivitě obránců s osmi body. Stejný počet měl na kontě i vítězný Kanaďan Cale Makar, jenž zaznamenal tři trefy a pět asistencí. Útočník Daniel Kurovský byl s 25 minutami druhým nejtrestanějším hráčem turnaje spolu s Rusem Vladislavem Sjominem. O čtyři minuty více nasbíral Bělorus Dmitrij Děrjabin.

Statistiky brankářů ovládl Kanaďan Carter Hart, který měl nejvyšší úspěšnost zákroků 92,95 procenta a společně se Švédem Filipem Gustavssonem nejnižší průměr 1,81 obdržené branky na zápas. Hart stejně jako jeho krajan Colton Point a Američan Joseph Woll udržel na turnaji jednou čisté konto.

Třicet duelů turnaje navštívilo 211.210 diváků, v průměru 7040 na zápas. Je to nejméně od roku 2014, kdy chodilo ve švédském Malmö v průměru 4653 příznivců na utkání.

Individuální ocenění MS dvacítek:

--------

Nejlepší hráči (podle direktoriátu turnaje):

brankář: Filip Gustavsson,

obránce: Rasmus Dahlin (oba Švédsko),

útočník: Casey Mittelstadt (USA).

All Star tým (podle akreditovaných novinářů):

Filip Gustavsson - Rasmus Dahlin (oba Švédsko), Cale Makar (Kanada) - Casey Mittelstadt (USA), Filip Zadina (ČR), Kieffer Bellows (USA).

Nejužitečnější hráč: Casey Mittelstadt (USA).

Individuální statistiky MS dvacítek:

--------

Kanadské bodování:

1. Mittelstadt (USA) 7 zápasů/11 bodů (4 branky + 7 asistencí), 2. Nečas (ČR) 7/11 (3+8), 3. K. Bellows (USA) 7/10 (9+1), 4. Kyrou 7/10 (3+7), 5. Steel (oba Kan.) 7/9 (4+5), 6. B. Tkachuk (USA) 7/9 (3+6), 7. F. Zadina (ČR) 5/8 (7+1), 8. K. Kostin (Rus.) 5/8 (5+3), 9. Makar (Kan.) 7/8 (3+5), 10. Suško (Běl.) 6/8 (2+6), 11. Hájek 7/8 (1+7), ...19. M. Kaut 7/7 (2+5), 22. R. Pavlík (všichni ČR) 7/6 (3+3).

Střelci:

1. Bellows (USA) 9 branek, 2. F. Zadina (ČR), Batherson (Kan.) oba 7, 4. L. Andersson (Švéd.) 6, 5. K. Kostin (Rus.), Frederic (USA), E. Pettersson (Švéd.) všichni 5, 8. J. Anderson, Mittelstadt (oba USA), A. Räsänen (Fin.), Steel (Kan.) všichni 4, 12. Nečas, R. Pavlík, K. Reichel (všichni ČR) všichni 3.

Nahrávači:

1. Nečas 8 asistencí, 2. Hájek (oba ČR), Kyrou (Kan.), Mittelstadt (USA) všichni 7, 5. R. Dahlin, A. Nylander (Švéd.), Suško (Běl.), B. Tkachuk (USA) všichni 6, 9. Makar, Steel, R. Thomas (všichni Kan.), Budík, M. Kaut (oba ČR), Svečnikov (Rus.), Tolvanen (Fin.), Röndbjerg (Dán.) všichni 5, ...23. Michnáč, Kodýtek, R. Pavlík (všichni ČR) všichni 3.

Nejproduktivnější obránci:

1. Makar (Kan.) 7 zápasy/8 bodů (3 branky + 5 asistencí), 2. Hájek (ČR) 7/8 (1+7), 3. R. Dahlin (Švéd.) 7/6 (0+6), 4. Fox (USA), Timmins (Kan.) oba 7/5 (1+4), 6. Budík (ČR) 7/5 (0+5).

Plusové a minusové body:

1. Timmins 15 kladných bodů, 2. Mete (oba Kan.) 11, 3. Samberg (USA) 10, 4. Howden (Kan.) 9, 5. Mittelstadt (USA) 8, ...27. R. Pavlík (ČR) 4.

Nejtrestanější hráči:

1. Děrjabin (Běl.) 29 trestných minut, 2. Kurovský (ČR), V. Sjomin (Rus.) oba 25, 4. R. Pavlík (ČR), Bovbel (Běl.), O. Steen (Švéd.) všichni 12, 7. Andersen (Dán.) 10, 8. G. Lindström, L. Lindström (oba Švéd.), Barandun (Švýc.), Setkov (Dán.), Jerjomenko (Běl.), Formenton (Kan.), Samberg (USA) všichni 8.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. Hart (Kan.) 92,95, 2. Durný (SR) 92,86, 3. F. Gustavsson (Švéd.) 92,41, 4. Suchačov (Rus.) 90,40, 5. Wüthrich (Švýc.) 88,74, ...9. Kořenář (ČR) 87,88.

Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:

1. Hart (Kan.), F. Gustavsson (Švéd.) oba 1,81, 3. Woll (USA) 2,71, 4. Suchačov (Rus.) 2,74, 5. Durný (SR) 2,75, ...7. Kořenář (ČR) 4,49.

Brankáři s čistým kontem:

1 - Point, Hart (oba Kan.), Woll (USA).

Diváci: Celkových 30 zápasů navštívilo 211.210 diváků, v průměru 7040 na zápas.