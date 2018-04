Pardubice - Povedený debut v hokejové reprezentaci má za sebou teprve osmnáctiletý útočník Filip Zadina. Pod výhru 3:1 na Finskem na úvod turnaje Carlson Hockey Games se podepsal gólem. Velký den prožil v hale pardubického klubu, jehož je odchovancem.

"Myslím, že to byl dobrý zápas. Měl jsem i nějaké šance a jsem rád za to, jak vše dopadlo. Hlavně, že jsme vyhráli," řekl Zadina novinářům. "Při gólu jsem chtěl nahrát na teč Dimovi Jaškinovi, ale ten Fin se mu snažil zabránit a já už pak jen viděl, jak byl puk v bráně. Bylo to super, že jsem dal gól, navíc právě tady," pochvaloval si Zadina, jenž si schoval na památku puk, s nímž gól dal.

Právě Jaškin, jenž se později postaral o vítězný gól, měl na jeho trefě velký podíl, neboť se přetahoval před brankovištěm s obráncem Juusem Riikolou a ten nešťastně tečoval puk za záda Eera Kilpeläinena. "Podíl na gólu má ale celá lajna. Vybojovali jsme puk, dostal se ke mně, chtěl jsem nahrát, ale štěstí se přiklonilo na mou stranu."

Pardubičtí fanoušci na něho nezapomněli a právě Zadina s Martinem Kautem sklidili největší aplaus. "Bylo to super. A vzpomněl jsem si na ten gól, co jsem dal tady Varům," připomněl více než rok starou trefu z poloviny března proti Karlovým Varům (5:3) v utkání o umístění.

"Tohle pro mě ale byl přece jen asi o něco cennější gól. Navíc v prvním reprezentačním zápase za chlapy. A člověku to pomůže. Moc jsem toho tady ani nestihl odtrénovat, takže jsem rád, že to všechno dobře dopadlo."

Přestože celou sezonu strávil v zámořské juniorské lize QMJHL v dresu Halifax Mooseheads, hokej mezi seniory mu vyhovoval. "Nebyl to pro mě nijak extrémně velký rozdíl. Docela jsem se s tím popasoval. Myslím, že jsem hrál docela dobře, měl jsem pohyb a stíhal jsem i těm chlapům," pochvaloval si Zadina.

Svou hru ale museli spolu s Jaškinem a třetím spoluhráčem z útočné formace Filipem Chytilem přizpůsobit. "Nejde moc hrát styl NHL na tomto širokém kluzišti, tomu většímu ledu se musíte přizpůsobit. Nelze tady nahazovat puky, ale zase máme tu výhodu, že máme na vše více času, protože jsme jinak zvyklí, že na cokoliv je ten čas jinak minimální. Jsou tam plusy i minusy," řekl Zadina.

Nervozitu před zápasem ani nepociťoval. "Byl jsem v pohodě. Nebral jsem si to nijak do hlavy a snažil se jen hrát svůj hokej. Myslím, že to vyšlo dobře," podotkl Zadina.

Věří, že na turnaji ještě neřekl poslední slovo. "Když dostanu další příležitost, tak věřím, že budu hrát zase o něco lépe a budu i trpělivější na puku. Jde o to si trochu zvyknout. Navíc je pravdou, že na mě padla i určitá únava a spánek není úplně nejkvalitnější, i když se snažím si co nejrychleji zvyknout na zdejší čas," uvedl Zadina. "Až se pořádně vyspím, bude to určitě ještě lepší, alespoň v to věřím," smál se.

Mrzet ho jen trošku mohlo, že jeho velkou premiéru nemohl na vlastní oči vidět jeho otec Marek, bývalý útočník, který je asistentem třineckého kouče Václava Varadi. "Je to určitě škoda, ale má povinnosti s klubem. Bohužel dnešní čtvrté finále jim nevyšlo, ale přeju mu, aby měli štěstí příště. Je škoda, že tu nemohl být také, snad si to pustí alespoň ze záznamu," řekl Zadina.