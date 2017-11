Praha - Přednáškou o tom, co se dá dělat s bioodpady a jaké cenné látky z nich lze získat, začne v pondělí Týden vědy a techniky na Akademii věd (AV ČR). Vědci na akci přiblíží svou práci, především v pěti různých oborech. Hlavním tématem prvního dne jsou potraviny a plýtvání, v dalších dnech odborníci přinesou zajímavé informace o laserech, z medicíny, nanotechnologií a v pátek z informatiky a umělé inteligence. Festival se koná již po sedmnácté a zahrnuje více než 500 akcí nejen v Praze, ale i ve všech krajských městech a na některých dalších místech.

Hlavní program zahrnuje přednášky a besedy s odborníky z různých pracovišť AV ČR a má zaujmout dospělé i studenty středních škol, kteří se rozhodují o budoucím studiu. Kromě toho ale organizátoři připravili i akce, které mají přitáhnout i mladší děti. Je to třeba vědecká úniková hra Decoder, při které musí účastníci během 50 minut rozluštit několik záhad a odemknout 16 zámků.

Při festivalu budou mít otevřeno také různé laboratoře, knihovny a pracoviště AV ČR. Je to například Ústav fyziky atmosféry, ostravský Ústav geoniky, který si připravil prezentaci o vysokorychlostním vodním paprsku, nebo brněnský Etnologický ústav. Etnologové nabídnou hned několik akcí, od besed před exkurze do dokumentační knihovny až po promítání filmu o cestě uprchlíků do Evropy od pracovníka ústavu Michala Pavláska.

Festival pokračuje i o víkendu, kdy je možné navštívit například výzkumný areál v Řeži. "Tématy exkurze budou historie a budoucnost nanoporézních materiálů, urychlovače tandetron a cyklotron, vodíkové technologie v energetice a dopravě a hlavně jeden ze dvou místních výzkumných jaderných reaktorů," uvedli organizátoři. Na víkend, konkrétně na sobotní odpoledne, je naplánovaná také přednáška tvůrce vizuálních efektů v hollywoodských filmových studiích Pavla Kacerleho.