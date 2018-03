Praha - Úvodním kolem z celkových dvanácti začne v úterý baráž o hokejovou extraligu. Nelítostné boje o přežití mezi elitou v podání Jihlavy a Litvínova a o návrat do nejvyššího patra tuzemského hokeje, po němž touží nejlepší celky první ligy Karlovy Vary a Kladno. Na úvod dojde k měření sil mezi týmy z různých soutěží: Jihlava hostí Kladno, Litvínov rovněž před svými diváky přivítá v podkrušnohorském derby Karlovy Vary. Radovat se na konci budou jen dva kluby.

Dukla vstupuje do baráže povzbuzena posledními dvěma výhrami ve skupině play out nad Mladou Boleslaví a v Chomutově. "Jsem rád, že jsme tato dvě utkání zvládli, a úspěchy nám pomohou pozvednout sebevědomí před rozhodující fází sezony. Důležité bude, abychom nyní zvládli úvodní zápas proti Kladnu. Na naší straně je výhoda domácího prostředí," řekl asistent jihlavského trenéra František Zeman.

"Na tuto část soutěže se už delší dobu připravujeme. Jdeme do ní s respektem, úctou a pozitivně naladěni," uvedl útočník Dukly Richard Diviš, kterého čeká osmá baráž o extraligu v řadě. Dosud ji hrál v Ústí nad Labem, Chomutově, třikrát v Olomouci a dvakrát v Jihlavě. Ve čtyřech případech byl úspěšný.

"Zkušenosti s baráží moc neřeším. V každém utkání je naděje na úspěch padesát na padesát. Žádné prognózy neplatí, do vývoje zápasů může vstoupit spousta faktorů," dodal dvaatřicetiletý Diviš.

Kladno sestoupilo z nejvyšší soutěže v roce 2014, letos poprvé se dokázalo probojovat do baráže a Rytíři věří, že se jim podaří uspět. "Odhodlání a natěšení je stejné jako na play off první ligy. Víme, že to bude těžké. Vyrovnané. Hráči už jsou na to ale zvyklí, tak věřím, že to bude dobré," řekl trenér Miloslav Hořava.

Zkušený kouč zažil baráž na střídačce Litvínova a uvědomuje si její náročnost. "Tyhle zkušenosti jsou ale nepřenositelné, to si musí každý zažít sám. Naší hlavní výhodou by měla byt soudržnost týmu, který se na play off semknul, a teď to bude pokračovat. Myslím ale, že to bude stejné i u ostatních," uvedl šestapadesátiletý kouč.

Rytíři vstoupí do baráže podle očekávání bez zraněného útočníka Jaromíra Jágra, který bude na střídačce pomáhat trenérům. "Nejsem unavený z průběhu zápasu, nemusím se jako naši trenéři soustředit, kdo půjde na led příští střídání. Mám čistou hlavu a jen pozoruju soupeře a nás, jak hrajeme," popsal svou roli Jágr.

V Litvínově věří, že jsou přes nevyzpytatelnost barážových bojů na "boj o přežití" připraveni. "Myslím, že kvalitu mužstva máme extraligovou. Ani tak moc nejde o to, proti komu budeme hrát, ale je to o tom, jak k tomu přistoupíme. A s jakou hlavou a stylem půjdeme do těch zápasů," domnívá se šéf realizačního týmu Jiří Šlégr.

Soupeře z řad prvoligistů respektuje, ale zároveň jejich sílu nepřeceňuje. "Obě ta mužstva ve WSM lize dokazovala, jak jsou silnými týmy. I když to není ta extraligová úroveň, je to ve finále úplně jedno, protože nastupujeme proti soupeřům, které musíme brát jako rovnocenné. A soustředit se na svůj výkon," prohlásil Šlégr.

Karlovy Vary dokráčely do baráže neochvějně - základní část vyhrály o osm bodů před Českými Budějovicemi, následně skvěle zvládly i play off. Série proti Vsetínu i pražské Slavii vyhráli Západočeši v nejkratším termínu 4:0 na zápasy.

"Od léta máme před sebou jasný cíl, ale z našeho pohledu jsme teprve v polovině cesty. Teď nás čeká asi ta nejtěžší část sezony, na kterou jsme se snažili co nejlépe připravit," uvedl asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie se chystá na třetí baráž v řadě, na západě Čech tak dobře vědí, co je čeká. "Pojede se v podstatě non stop. Hráče jsme upozorňovali na to, co bude. Na druhou stranu poslední dvě sezony jsme baráž hráli a někteří kluci už s tím zkušenosti mají. Všichni vědí, co nás čeká, včetně realizačního týmu. Teď je jen na nás, jak dobře si s tím kolotočem dokážeme poradit," dodal Mariška.

Statistické údaje před 1. kolem baráže o hokejovou extraligu: -------- HC Dukla Jihlava (konečné pořadí v extralize 13.) - Rytíři Kladno (konečné pořadí v první lize 2.). Začátek: 17:00 (ČT Sport). Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Tomáš Čachotský 52 zápasů/28 bodů (10 branek + 18 asistencí) - Patrik Machač 50/46 (17+29). Nejproduktivnější hráči skupiny o umístění v extralize/v play off první ligy: Josef Skořepa 6/4 (3+1) - David Tůma 11/11 (6+5). Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Jakub Škarek průměr 2,41 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,25 procenta a jednou udržel čisté konto, Lars Volden 2,78, 90,43 a dvakrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,19, 91,96 a jednou udržel čisté konto - Lukáš Cikánek 2,04, 91,66 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Kopřiva 2,54, 89,11 a dvakrát udržel čisté konto, Milan Klouček 1,51 a 92,68, David Stahl 2,61 a 89,19. Statistiky brankářů ve skupině o umístění v extralize/v play off první ligy: Josef Kořenář 1,46 a 95,28, Lars Volden 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Jakub Škarek 3,60 a 85,71 - Lukáš Cikánek 2,21 a 92,28. Zajímavosti: - Jihlava, která je s 12 mistrovskými tituly spolu s Kometou Brno nejúspěšnějším klubem v historii, hrála v nejvyšší soutěži po loňském postupu poprvé od sezony 2004/05, kdy se do ní vrátila po pěti letech v první lize. - Dukla hrála v baráži o extraligu sedmkrát a uspěla třikrát. V roce 1997 se udržela, poté co porazila Kralupy nad Vltavou 3:1 na zápasy. O dva roky později sestoupila po porážce se Znojmem 3:4 na utkání. V roce 2000 při pokusu o návrat mezi elitu podlehla Vítkovicím 0:4 na zápasy. V roce 2004 porazila České Budějovice 4:0 na utkání, ale o rok později sestoupila po prohře se stejným sokem 1:4 na zápasy. Předloni skončila ve čtyřčlenné skupině poslední. Loni obsadila druhé místo o bod před Karlovými Vary a slavila postup. - Kladno sestoupilo z extraligy v roce 2014, kdy skončilo v baráži na posledním čtvrtém místě se ztrátou šesti bodů na druhou Olomouc. Předtím neuspělo v baráži také v roce 2002, kdy prohrálo s Libercem 1:4 na zápasy a opustilo nejvyšší soutěž. Za rok se vrátilo mezi elitu po výhře v baráži nad Havířovem 4:2 na utkání. - Kladno skončilo v základní části první ligy třetí, ve čtvrtfinále porazilo Prostějov 4:2 na zápasy a v semifinále zdolalo České Budějovice 4:1 na utkání. HC Verva Litvínov (konečné pořadí v extralize 14.) - HC Energie Karlovy Vary (konečné pořadí v první lize 1.). Začátek: 17:30. Nejproduktivnější hráči v základní části extraligy/první ligy: Juraj Mikúš 6/4 (3+1) - Jakub Flek 50/42 (22+20). Nejproduktivnější hráči ve skupině o umístění v extralize/play off první ligy: Lukáš Nahodil 6/5 (5+0) - Jakub Flek 8/11 (8+3). Statistiky brankářů v základní části extraligy/první ligy: Michael Petrásek 2,51, 91,68 a čtyřikrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 3,87, 88,13 a jednou udržel čisté konto, Jakub Soukup 6,67 a 84,00 - Filip Novotný 1,28, 94,90 a sedmkrát udržel čisté konto, Ondřej Kuchař 1,29 a 94,29, Tomáš Závorka 2,21, 90,07 a jednou udržel čisté konto. Statistiky brankářů ve skupině o umístění v extralize/v play off první ligy: Pavel Kantor 2,16, 92,31 a jednou udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,41 a 91,76 - Filip Novotný 0,87, 96,97 a čtyřikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov, který v roce 2015 slavil premiérový titul, hraje v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1959 a baráž hrál poprvé před dvěma roky. Skončil první o osm bodů před třetí Slavií. V roce 1962 měl jako poslední tým tabulky sestoupit, ale mezi elitou zůstal, protože Tatra Kolín svého práva na postup z druhé nejvyšší soutěže nevyužila. - Karlovy Vary do loňského sestupu hrály v nejvyšší soutěži nepřetržitě od roku 1997, kdy odkoupily licenci na extraligu od Olomouce. Na kontě mají mistrovský titul z roku 2009, o rok dříve získaly stříbro. - Energie hrála baráž i v minulých dvou letech. V roce 2016 skončila druhá o tři body před Slavií a udržela se v extralize. Loni obsadila třetí místo o bod za druhou Jihlavou a sestoupila. Při své čtvrté účasti neuspěla podruhé. V roce 1997 před odkoupením práv na extraligu od Olomouce podlehla v baráži ve snaze o postup z první ligy Opavě 3:4 na utkání. O čtyři roky později porazila Chomutov 4:2 na zápasy. - Karlovy Vary vyhrály základní části první ligy, ve čtvrtfinále porazily Vsetín 4:0 na zápasy a v semifinále zdolaly pražskou Slavii rovněž 4:0 na utkání.