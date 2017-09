Praha - V úterý startuje osmi zápasy skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů. Basilej s Tomášem Vaclíkem a Markem Suchým čeká těžký úvod na hřišti úřadujícího vítěze Evropské ligy Manchesteru United. Třetí český reprezentant v soutěži Patrik Schick si kvůli zranění neodbude premiéru za AS Řím v domácím utkání s Atléticem Madrid.

"Když jsem chytal první rok v Basileji, tak jsme hráli první zápas na Realu Madrid, teď budeme otevírat skupinu na Old Trafford. Bude to zajímavé, protože vstup do skupiny bude hodně důležitý a asi nejnáročnější, co můžeme mít," řekl Vaclík na nedávném reprezentačním srazu.

Basilej nezvládla sobotní ligovou generálku s posledním Lausanne, kterému úřadující mistr doma nečekaně podlehl 1:2 a kapitán Suchý dostal červenou kartu. Švýcarský tým však má s United v pohárech slušnou bilanci. Ze čtyř utkání prohrál jediné a v předchozích dvou zápasech v Manchesteru vždy remizoval.

"Jsme silní, hrajeme dobře a věříme si. Čeká nás těžké utkání, ale máme kvalitu, abychom zvítězili," uvedl kouč "Rudých ďáblů" José Mourinho.

Schick by si kvůli svalovému zranění nezahrál proti bývalému týmu Sampdorii Janov, sobotní duel italské ligy však byl stejně odložen kvůli hrozbě bouřek. Přestože se stav nejdražší posily v historii AS lepší, proti Atléticu ještě český útočník připraven nebude.

Římské mužstvo má v LM co napravovat, protože z posledních 15 utkání elitní soutěže vyhrálo pouze jednou. Ve druhém duelu skupiny C chce Chelsea potvrdit v Londýně pozici jasného favorita proti ázerbájdžánskému nováčkovi Karabachu.

Šlágrem úterního programu je souboj Barcelony s Juventusem Turín ve skupině D. Domácí chtějí soupeři vrátit vyřazení z čtvrtfinále minulého ročníku, kdy prohráli v Itálii 0:3 a doma remizovali 0:0. Oba týmy shodně vyhrály úvodní tři kola a vedou své soutěže, Barcelona na stadionu Camp Nou v Lize mistrů neprohrála posledních 21 zápasů.

Paris St. Germain s miliardovými letními posilami Neymarem a Kylianem Mbappém hraje v Glasgow proti Celticu. Bayern Mnichov ve druhém utkání skupiny B přivítá bruselský Anderlecht s cílem napravit sobotní bundesligovou porážku 0:2 s Hoffenheimem.

"Chceme ukázat jinou tvař. Musíme ukázat převahu, rychle se pohybovat s míčem a proměňovat šance. Pak se dočkáme odměny," řekl brankář Bayernu Manuel Neuer.

Zajímavosti před úterními zápasy 1. kola základních skupin Ligy mistrů:

Skupina A:

Manchester United - FC Basilej

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Ruddy Buquet - Guillaume Debart, Frédéric Cano (všichni Fr.).

Bilance: 4 1-2-1 8:7.

Zajímavosti:

- v Basileji působí čeští reprezentanti brankář Tomáš Vaclík a obránce Marek Suchý

- Suchý dostal červenou kartu při sobotní domácí ligové prohře 1:2 s posledním Lausanne

- Basilej v předchozích 2 zápasech na stadionu Old Trafford vždy remizovala

- Basilej čeká na výhru v pohárech 8 zápasů (5 porážek, 3 remízy)

- United, úřadující vítězové Evropské ligy, doma v pohárech neprohráli 18x za sebou (14 výher a 4 remízy)

- United na Old Trafford prohráli poslední soutěžní zápas před více než rokem s městským rivalem City (1:2)

Benfica Lisabon - CSKA Moskva

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Alberto Undiano Mallenco - Roberto Alonso, Juan Yuste (všichni Šp.).

Bilance: 2 0-1-1 1:3.

Zajímavosti:

- Benfica doma z 8 pohárových duelů s ruskými soupeři prohrála jediný

- Benfica neprohrála v posledních 18 soutěžních zápasech

- CSKA naposled venku v LM zvítězil v listopadu 2014 na půdě Manchesteru City (2:1)

- CSKA v posledních 4 sezonách LM skončil vždy poslední ve skupině

Skupina B:

Bayern Mnichov - Anderlecht Brusel

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Paolo Tagliavento - Filippo Meli, Alessandro Costanzo (všichni It.).

Bilance: 10 5-2-3 20:13.

Zajímavosti:

- Bayern doma v LM vyhrál 16 z posledních 17 utkání

- Bayern v sobotním bundesligovém utkání prohrál 0:2 na hřišti Hoffenheimu

- Bayernu bude chybět disciplinárně potrestaný Vidal

- Anderlecht vyhrál jen 2 z 6 kol belgické ligy a v tabulce je až na 10. místě

- Lewandowski v této sezoně vstřelil ve 4 soutěžních duelech za Bayern 4 góly

Celtic Glasgow - Paris St. Germain

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Daniele Orsato - Riccardo Di Fiore, Lorenzo Manganelli (všichni It.).

Bilance: 2 0-0-2 0:4.

Zajímavosti:

- PSG vyhrál předchozí 2 vzájemné duely bez inkasované branky

- Celtic doma vyhrál jen 2 z posledních 6 pohárových zápasů

- Celtic v LM naposled vyhrál v říjnu 2013 (doma 2:1 nad Ajaxem)

- PSG v této sezoně vyhrál všech 6 soutěžních utkání

- PSG venku v LM neudržel čisté konto 6x za sebou

- Neymar (PSG) po letním rekordním přestupu z Barcelony ve 4 zápasech zaznamenal 4 góly a 4 asistence

Skupina C:

Chelsea FC - Karabach Agdam

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Tasos Sidiropulos - Polychronis Kostaras, Lazaros Dimitriadis (všichni Řec.).

Bilance: soupeři se dosud v pohárech neutkali.

Zajímavosti:

- Karabach je nováčkem LM

- Chelsea se vrací do LM po roční odmlce

- Chelsea v anglické lize po úvodní senzační domácí porážce s Burnley vyhrála 3x za sebou

- Karabach prohrál jediné z posledních 20 soutěžních utkání

- Álvaro Morata v této sezoně vstřelil za Chelsea a španělskou reprezentaci 6 gólů v 7 utkáních

AS Řím - Atlético Madrid

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Milorad Mažič - Milovan Ristič, Dalibor Djurdjevič (všichni Srb.).

Bilance: 2 0-0-2 2:4.

Zajímavosti:

- český reprezentační útočník Patrik Schick, nejdražší posila v historii AS Řím, nenastoupí kvůli svalovému zranění

- AS Řím v LM vyhrál jediné z posledních 15 utkání

- AS Řím čeká na výhru v LM a jejích předkolech 6 zápasů, naposled porazil v listopadu 2015 Leverkusen (3:2)

- Atlético ze 3 kol španělské ligy jednou vyhrálo a 2x remizovalo

- Atlético v posledních 3 pohárových zápasech v Itálii neprohrálo

Skupina D:

FC Barcelona - Juventus Turín

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Damir Skomina - Jure Praprotnik, Robert Vukan (všichni Slovin.).

Bilance: 9 3-3-3 10:10.

Zajímavosti:

- jde o reprízu čtvrtfinále minulého ročníku, kdy Juventus vyhrál doma 3:0 a v Barceloně remizoval 0:0; turínský tým naopak podlehl Barceloně ve finále LM v roce 2015 (1:3)

- Barcelona doma v LM neprohrála posledních 21 zápasů od září 2013 (19 výher a 2 remízy)

- oba týmy po 3 kolech shodně vedou domácí soutěže bez ztráty bodu

- Juventus v LM udržel z posledních 8 zápasů 6x čisté konto

- Dybala za Juventus v této sezoně dal ve 4 soutěžních zápasech 7 gólů

- Messi v posledních 2 ligových zápasech vstřelil 5 branek

- Juventusu bude chybět disciplinárně potrestaný Cuadrado a zranění Sami Khedira s Claudiem Marchisiem

Olympiakos Pireus - Sporting Lisabon

Výkop: úterý 12. září, 20:45.

Rozhodčí: Viktor Kassai - György Ring - Vencel Tóth (všichni Maď.).

Bilance: soupeři se dosud v pohárech neutkali.

Zajímavosti:

- Sporting v hlavní fázi LM prohrál posledních 5 venkovních zápasů

- trenér Besnik Hasi v úvodních 7 soutěžních zápasech na lavičce Olympiakosu neprohrál (5 výher, 2 remízy)

- ani Sporting v této sezoně ještě v soutěžním utkání nebyl poražen (6 výher a remíza)

- za Olympiakos hrají Portugalci André Martins a Diogo Figueiras