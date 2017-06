Praha - Fotografie ohrožených druhů živočichů i rostlin a osobností, které podporují kampaň OSN k jejich ochraně nazvanou Wild For Life, ukáže výstava, která se dnes odpoledne otevře na Letišti Václava Havla Praha. Putuje po mezinárodních letištích, do české metropole se přesunula z čínského Pekingu. ČTK to řekla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Výstavu mohli dosud lidé vidět vedle Pekingu také na letišti v keňském Nairobi, jedná se o umístění ve vietnamských Hanoji a Hočiminově Městě. Fotografie kampaně Wild For Life byly prezentovány také v metru v čínské Šanghaji. Na ruzyňském letišti výstava potrvá šest měsíců.

Kampaň Wild For Life spustila Organizace spojených národů loni v květnu. Zaměřuje se na boj proti pytláctví a ilegálnímu obchodu třeba se slonovinou nebo šupinatými savci luskouny. Kampaň podpořily světové celebrity jako německá topmodelka Gisele Bündchenová, americký herec a zpěvák Adrian Grenier nebo brazilský fotbalista Neymar. Zapojili se také čínští a indičtí herci a zpěváci nebo španělský trojnásobný mistr světa v královské třídě motocyklových závodů MotoGP Marc Márquez.

Každoročně je celosvětově v průměru zabito 30.000 slonů a každý den jsou upytlačeni tři nosorožci. Mezi lety 2005 až 2015 přišlo o život na jeden milion luskounů, kteří jsou loveni pro maso a také pro šupiny využívané v tradiční medicíně nebo pro rituální potřeby, uvedla Pospíšilová. "Jen cena slonoviny stoupla za posledních 25 let ze 100 amerických dolarů až na současných 2200 USD za kilogram v důsledku rostoucí poptávky po slonovině především ve Vietnamu, Číně a Hongkongu. Vzácné druhy dnes vymírají především kvůli módnímu zboží, luxusním pochoutkám, sběratelským trofejím, ale i tradiční asijské medicíně," doplnila.

Praha podle ní hostí výstavu proto, že Česká republika je významnou tranzitní zemí, přes kterou putují třeba nosorožčí rohy a slonovina směrem na asijské trhy. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni podle zákona o obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů zabavila 235 živých exemplářů a 924 neživých, tedy výrobků. Někdy i ve spolupráci s celníky inspekce loni zadržela například v dubnu 126 kilogramů slonoviny, v červnu na pražském letišti odhalila pašování 221 chameleonů a 11 gekonů z Madagaskaru. Ve dvou zásilkách v březnu a listopadu se našlo dohromady 262 kaktusů pašovaných z Bolívie.