Praha - Dvě bývalé světové jedničky se pokusí narušit českou jízdu za titulem na turnaji WTA v Praze. Hrozbou pro domácí tenistky Karolínu Plíškovou, Lucii Šafářovou či Barboru Strýcovou v třetím ročníku J&T Banka Prague Open jsou Dánka Caroline Wozniacká a Srbka Jelena Jankovičová, která dostala divokou kartu.

Na antuce ve Stromovce začne turnaj dotovaný částkou 250 tisíc dolarů o víkendu kvalifikací. Hlavní soutěž startuje v pondělí a vyvrcholí v sobotu 6. května.

Vedle českých hvězd světové trojky Karolíny Plíškové, Strýcové a obhájkyně titulu Šafářové jsou přímo v hlavní soutěži i Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a na divokou kartu bývalá juniorská světová jednička Markéta Vondroušová. Z kvalifikace se z domácích hráček ještě pokusí postoupit Denisa Allertová, Tereza Martincová, Tereza Smitková a Lucie Hradecká.

"Bylo by krásné získat doma znovu titul. Už se mi to před dvěma lety povedlo, jenže bude to těžké, antuka není můj nejoblíbenější povrch. Ale je to tak, mým cílem je vyhrát," řekla nasazená jednička Karolína Plíšková na webu turnaje.

Předloňský první ročník turnaje po jeho povýšení z nižší kategorie ITF do WTA ovládla Karolína Plíšková a loni uspěla Šafářová. "Ráda bych, aby zase některá Češka vyhrála i do třetice," řekla ředitelka turnaje Petra Černošková.

Sledovanou hráčkou bude nadějná Vondroušová, Před čtrnácti dny získala v Bielu první titul na okruhu WTA a poté hrála Fed Cup. "Chci hrát jako v Bielu, jen nevím, jestli to půjde takhle dobře," připustila obavy, zejména pak z chladného počasí. "Lidi se na mě přijdou podívat, bude tlak, ale snad předvedu dobrý tenis," řekla.

"Je to jediný turnaj nejvyšší série v Česku a šance nás vidět doma. Snad přijde hodně lidí," řekla Karolína Plíšková. Přání se jí nejspíše splní: diváci mají na turnaj převážně volný vstup, jen na finále zavedli organizátoři nově vstupné a v předprodeji už je vyprodáno. Výtěžek ze vstupného půjde na dobročinné účely.

Fanoušci se můžou těšit na dětský den, možnost tréninku se sparťanskými kouči a setkání s lyžařkou Šárkou Strachovou, která letos ukončila závodní kariéru.