Praha - V Praze po téměř čtvrt století vznikne nová vyhlídková věž. Netradiční rozhlednu z akátového dřeva navrhl známý architekt Martin Rajniš pro Prahu 14. Vyroste v přírodním parku Čihadla na Černém Mostě. Novinářům to dnes sdělili zástupci městské části. Atrakce by se měla prvním návštěvníkům otevřít na konci letošního září.

Více než dvacetimetrová rozhledna ve tvaru jehlanu bude tvořena třemi nohami vytvořenými z dřevěných kmínků a ponese název Doubravka XIV. Na její vrchol povede celkem 98 schodů. Věž bude po dokončení celoročně zdarma otevřena veřejnosti.

Rajniš je známý svými originálními dřevostavbami. S názvem podle svých slov přišel proto, že potřeboval jméno začínající na písmeno D, protože svým projektům postupně dává názvy podle abecedy. Půjde o jeho osmou realizovanou rozhlednu, další bude otevírat letos 29. června v Jeruzalémě.

Svojí oblibu v navrhování rozhleden zdůvodňuje architekt jejich přístupností běžnému člověku. "Pohled do dálky člověku přináší pohodu. Rozhledny zároveň nejsou studnicemi zisku. Lidé si mohou být jistí, že to je věc, dělaná pro ně," vysvětlil.

Rozhlednu financuje stavební společnost Landia Management, která ji po dokončení slíbila darovat městské části. Náklady architekti původně odhadovali na tři miliony korun, podle Rajniše se však nakonec vyšplhají na 3,5 milionu. Rozdíl chtějí pokrýt prostřednictvím prodeje schodů, na které si budou moci lidé za 5000 korun nechat vyfrézovat svoje jméno nebo jméno blízkého. "Možná se na konci vybere ještě o něco více a třeba uděláme městské části nějaký bonbónek navrch," uvedl Kamil Hošťák z Landia Management.

Podle starosty Prahy 14 Radka Vondry (TOP 09) by v příštích dvou letech mělo ožít i okolí plánované stavby. Velké zelená plocha Čihadla u Černého Mostu by se měla změnit na rekreační zónu. "Nyní je to takzvaná městská buš, tedy spíš křoviny a nepřístupný prostor," uvedl starosta. Městská část podle něj plánuje revitalizaci turistických tras a vybudování odpočívadel a dětského hřiště na Rajském vrchu.

Za poslední v Praze vybudovanou rozhlednu se dá považovat Žižkovský vysílač z roku 1992. Kvůli nemožnosti žádat o evropské dotace na stavbu rozhleden v Praze se hlavnímu městu vyhnul trend z minulých let, kdy po republice rostly i desítky věží ročně. V metropoli jich je v současnosti šest, z toho dvě jsou nepřístupné. Soukromý investor se loni chystal zahájit stavbu nové více než třicetimetrové rozhledny v Troji u vchodu do Botanické zahrady. Proti se však postavili místní obyvatelé a na základě jejich odporu se nakonec stavět nebude. Další rozhlednu chce výhledově vybudovat letňanská radnice v místním lesoparku.