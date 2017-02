Svatý Mořic (Švýcarsko) - Superobřím slalomem žen mimo jiné také s českou univerzálkou Ester Ledeckou začne v úterý mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Svatém Mořici. Český tým tvoří třináct reprezentantů, spoléhat se bude hlavně na slalomářku Šárku Strachovou, jež obhajuje bronz z Beaver Creeku. Hlavními hvězdami šampionátu by měli být rakouský slalomář Marcel Hirscher a Američanky Mikaela Shiffrinová v točivých disciplínách a Lindsey Vonnová v rychlostních.

Strachová se na vrcholné akce roku umí připravit. Celkem bude závodit na devátém MS a ve Švýcarsku si zavzpomíná na deset let starý titul z Aare. Ve sbírce má i stříbro z Val d'Isére 2009 a bronz ze Santa Cateriny 2005.

V této sezoně SP byla v každém z osmi závodů v elitní desítce, ale na pódiu jen jednou v Záhřebu, kde skončila třetí. "Jezdím vyrovnaně, ale radši bych jezdila výš," naznačila Strachová, že aktuální sezona není zatím podle jejích představ.

Nejlepší mužský reprezentant z minulého MS Ondřej Bank, který byl v Beaver Creeku sedmý ve sjezdu a pak měl těžký pád v kombinačním sjezdu, už ukončil kariéru, nejvíce nadějí se tak nyní vkládá do Kryštofa Krýzla. Ten měl v této sezoně dobrou formu, ale nedávno si zlomil žebra a bude indisponován. Přitom i se zraněním si dojel pro body v posledním závodu před MS v Ga-Pa. I proto bude chtít navázat na nejlepší MS v kariéře ve Val d'Isére, kde byl osmý ve slalomu a jedenáctý v kombinaci.

"Prioritou jsou pro mě technické disciplíny a kombinace. Kdybych měl možnost, jel bych i závod sjezdu, nejen jeho tréninky, protože každá jízda mi pomůže jako trénink pro kombinaci," uvedl Krýzl, který v této sezoně SP bodoval pětkrát ve třech disciplínách a třikrát byl do patnáctého místa. To by chtěl ve Švýcarsku zopakovat v každé disciplíně. "Místo mimo patnáctku beru jako neúspěch, všechno navíc jako bonus. Když budu do desítky, tak to bude super," dodal.

Ledecká se v posledním sjezdu před MS v Ga-Pa blýskla životním třináctým místem a chystá se ve Svatém Mořici na to navázat. "Soustředím se teď na lyže," konstatovala. Kvůli tomu vynechala i víkendový závod SP v alpských snowboardových disciplínách v Bansku. Ve Švýcarsku pojede sjezd, super-G a kombinaci a nejspíš i kvalifikaci na obří slalom a slalom, neboť nemá FIS body pro přímý start v hlavním závodu. Ty se pokusila vyjet v sobotu v Braunecku, kde byla v závodu série FIS jedenáctá.

Velká pozornost bude upřena na Vonnovou, která se dokázala včas vrátit po více než roce a hned v Ga-Pa senzačně vyhrála sjezd. Ve Svatém Mořici se představí ve sjezdu, v super-G a kombinaci. "Doufám, že získám medaili, to je můj hlavní cíl," řekla dvaatřicetiletá Vonnová, jež dosud na MS vybojovala dvě zlata, tři stříbra a jeden bronz. "Moje sebedůvěra je menší než obvykle, ale vím, co je k medaili zapotřebí," dodala čtyřnásobná celková vítězka SP a olympijská šampionka ve sjezdu z roku 2010.

Tituly ve sjezdu a kombinaci nebude obhajovat Slovinka Tina Mazeová, která ukončila kariéru, naopak se očekává, že slalomářský titul zopakuje suverénní Shiffrinová. Zlaté medaile v obřím slalomu a super-G vybojovala na minulém MS Anna Veithová, tehdy ještě pod jménem Fenningerová, a po nedávném návratu po dlouhodobém zranění kolena do Švýcarska také přijede. Hirscher se po předloňském výpadku pokusí vrátit na slalomářský trůn, kde jej v Beaver Creeku vystřídal Jean-Baptiste Grange z Francie, titul bude obhajovat v kombinaci.

Nejpočetnější tým na MS budou mít Rakušané, kteří nominovali čtrnáct žen a třináct mužů.

Nominace ČR:

Muži: Kryštof Krýzl, Jan Hudec, Ondřej Berndt, Jan Zabystřan, Daniel Paulus, Filip Forejtek.

Ženy: Šárka Strachová, Ester Ledecká, Kateřina Pauláthová, Martina Dubovská, Gabriela Capová, Tereza Kmochová, Pavla Klicnarová.

Program MS:

Úterý 7. února: 12:00 superobří slalom ženy.

Středa 8. února: 12:00 superobří slalom muži.

Pátek 10. února: 10:00 a 13:00 kombinace ženy.

Sobota 11. února: 12:00 sjezd muži.

Neděle 12. února: 12:00 sjezd ženy.

Pondělí 13. února: 10:00 a 13:00 kombinace muži.

Úterý 14. února: 12:00 týmový závod.

Čtvrtek 16. února: 9:45 a 13:00 obří slalom ženy.

Pátek 17. února: 9:45 a 13:00 obří slalom muži.

Sobota 18. února: 9:45 a 13:00 slalom ženy.

Neděle 19. února: 9:45 a 13:00 slalom muži.