K. Vary - Americký herec, scenárista, režisér, producent a letošní držitel Oscara a Zlatého glóbu za hlavní roli ve filmu Místo u moře Casey Affleck už dorazil do dějiště mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Před Grandhotelem Pupp ho uvítal prezident festivalu Jiří Bartoška, který mu na večerním zahajovacím ceremoniálu předá cenu. V neděli odpoledne ve Velkém sále hotelu Thermal uvede Affleck s režisérem Davidem Lowerym projekci fascinující filmovou poemu Přízrak. Přicestoval také americký skladatel James Newton Howard, večer bude oceněn za mimořádný umělecký přínos.

Casey Affleck představuje jednu z nejprogresivnějších tvůrčích osobností současného amerického filmu. Za mimořádné drama Místo u moře byl oceněn i více než čtyřicítkou dalších cen z národních anket či mezinárodních festivalů. Pod názvem A Ghost Story, v němž hrál společně s Rooney Marovou, mělo v lednu premiéru na festivalu Sundance.

Živý videopřenos z příjezdu hostí na slavnostní zahájení festivalu:

Jedenačtyřicetiletý Casey Affleck herecky debutoval v polovině 90. let ve snímku režiséra Guse Van Santa Zemřít pro... Slibná herecká kariéra se postupně začala prolínat nejen s tvorbou právě tohoto režiséra, s nímž natočil například i filmy Dobrý Will Hunting nebo Gerry (2002). Jeho herecká všestrannost se projevuje ve filmech různých žánrů, výrazových stylů i rozpočtů. Od divácky úspěšné trilogie režiséra Stevena Soderbergha Dannyho parťáci, přes výpravnou sci-fi Christophera Nolana Interstellar (2014), kriminální drama Triple 9 (2016) až k nezávislému snímku Steva Buscemiho Samotář Jim (2005).

V roce 2008 získal první nominace na Oscara a Zlatý glóbus za výkon v krimidramatu Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem. Často spolupracuje s podobně naladěnými mladými tvůrci, kteří hereckou profesi kontinuálně rozšiřují o scenáristiku, režii či produkci. Mezi ně patří jak Caseyho starší bratr Ben Affleck, tak Matt Damon či nejlepší přítel Joaquin Phoenix. S bratrem Benem se potkal jako herecký partner ve filmech Dobrý Will Hunting, Hledám Amy a 200 cigaret. Též si zahrál pod jeho režií v kriminálním dramatu Gone, baby, Gone.

S Mattem Damonem a Summer Phoenixovou hrají rovněž v cenami ověnčené hře Kennetha Lonergana This Is Our Youth, která byla Affleckovým divadelním debutem v londýnském West Endu.

Skladatel James Newton Howard je v Karlových Varech

Americký skladatel James Newton Howard je už v dějišti karlovarského festivalu, podobně jako další hosté. Hudebník přicestoval v noci na dnešek. Osmkrát na Oscara nominovaný umělec převezme dnes večer při zahájení 52. ročníku této přehlídky Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Vzápětí bude pohostinsky dirigovat Český národní symfonický orchestr při světové premiéře části své hudby k filmu Fantastická zvířata a kde je najít.

Skladatel James Newton Howard, autor hudby k legendárním titulům jako Pretty Woman, Šestý smysl, Batman začíná nebo série Hunger Games, právě připravuje své první koncertní turné. Uskuteční ho koncem roku pod názvem The 3 Decades of Music for Hollywood a připomene v něm prostřednictvím hudby, mluveného slova a videoukázek významné momenty své kariéry. pěšnějších hollywoodských snímcích filmové historie a také je prostřednictvím ukázek připomene. Po premiéře 3. listopadu v londýnské Royal Albert Hall navštíví dvě desítky evropských měst včetně Prahy.

Howard patří k nejvšestrannějším skladatelům filmové hudby současnosti. Během tří desítek let složil hudbu k více než 120 filmům. Má i čtyři nominace na Zlatý glóbus a v roce 2009 získal Cenu Grammy.

Ačkoli je jeho vzdělání spíše klasické, zaměřuje se hlavně na rockovou a populární hudbu. Byla to právě práce v popové oblasti, která mu umožnila rozvinout talent jako muzikantovi, skladateli a producentovi. Spolupracoval například s Eltonem Johnem, Barbrou Streisandovou, Rodem Stewartem a Dianou Rossovou.

James Howard se kromě filmové a televizní hudby věnuje významně i skládání hudby klasické. Od respektovaného sdružení ASCAP (The American Society of Composers, Authors and Publishers) získal cenu Henryho Manciniho za celoživotní přínos. Stejně tak získal v roce 2016 Cenu za celoživotní přínos společnosti BMI.

Karlovarský festival ocení světové filmaře a uvede 170 filmů

Hlavní karlovarská soutěž obsahující tucet celovečerních filmů nemá jednotící téma; je však žánrově i tematicky rozmanitá. Teritoriálně se snaží představit nejnovější snímky ze střední a východní Evropy, zemí bývalého Sovětského svazu a Balkánu, řekl ČTK umělecký ředitel Karel Och.

"To je hlavní důvod, proč k nám přijíždějí filmoví profesionálové a novináři, aby právě tyto snímky především v hlavní soutěži zhlédli," uvedl. Podle něj si od ledna dramaturgové promítli 1700 snímků, festivalový program jich uvede 170. "Polovinu z tuctu titulů, zařazených do hlavní soutěže, tvoří debuty," dodal.

Dvaapadesátý ročník festivalu bude zahájen v pátek 30. června a potrvá do 8. července. Loni bylo na 500 projekcích v sálech přes 135.000 diváků. "Už dlouho máme štěstí na dobré bijáky a zároveň i na publikum, které nám závidí především zahraniční hosté," řekl prezident MFF Jiří Bartoška.

Při letošním zahájení Bartoška předá hned dvě "své" ceny, a to dvěma hvězdám americké kinematografie. Cenu prezidenta festivalu převezme herečka Uma Thurmanová, která v neděli 2. července před půlnocí uvede v karlovarském Letním kině oba díly kultovního snímku Quentina Tarantina Kill Bill. Vstup bude zdarma.

Druhý laureát ceny, herec Casey Affleck, v neděli odpoledne ve Velkém sále Thermalu uvede s režisérem Davidem Lowerym a producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem projekci filmu Přízrak.

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme při zahájení americký skladatel James Newton Howard, osmkrát nominovaný na Oscara. I ten nezůstane bez práce, neboť vzápětí bude od 22:45 hodin před hotelem Thermal řídit Český národní symfonický orchestr při světové premiéře provedení části své hudby k filmu Fantastická zvířata a kde je najít.

Dalšími oceněnými budou režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty. V pondělí 3. července ve 14:00 převezmou před projekcí filmu Sladkých šestnáct let ve Velkém sále Thermalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Pracovní program čeká na festivalu i režiséra Václava Vorlíčka, který ve čtvrtek 6. července uvede v karlovarském Městském divadle snímek Kdo chce zabít Jessii. V závěru přehlídky převezme Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii. Stejného ocenění se na tomto ceremoniálu dočká i americký herec a hudebník Jeremy Renner.

V hlavní soutěži reprezentuje domácí filmaře snímek Václava Kadrnky Křižáček, středověká roadmovie, v níž se objeví mimo jiné Karel Roden.

Pro filmové fanoušky i profesionály, jichž loni do Varů zavítala více než tisícovka, chystá festival řadu akcí. Jednou z těch mezinárodních budou oslavy 30. výročí založení Evropské filmové akademie a jejích cen. Stane se tak především formou projekcí oceněných filmů a diskusemi s tvůrci. Budou jimi i Ken Loach a Paul Laverty, kteří během dlouholeté spolupráce vytvořili 12 celovečerních a dva krátké snímky.