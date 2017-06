K. Vary - Americký herec, scenárista, režisér, producent a letošní držitel Oscara a Zlatého glóbu za hlavní roli ve filmu Místo u moře Casey Affleck už dorazil do dějiště mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Před Grandhotelem Pupp ho uvítal prezident festivalu Jiří Bartoška, který mu na večerním zahajovacím ceremoniálu předá cenu. V neděli odpoledne ve Velkém sále hotelu Thermal uvede Affleck s režisérem Davidem Lowerym projekci fascinující filmovou poemu Přízrak.

Casey Affleck představuje jednu z nejprogresivnějších tvůrčích osobností současného amerického filmu. Za mimořádné drama Místo u moře byl oceněn i více než čtyřicítkou dalších cen z národních anket či mezinárodních festivalů. Pod názvem A Ghost Story, v němž hrál společně s Rooney Marovou, mělo v lednu premiéru na festivalu Sundance.

Jedenačtyřicetiletý Casey Affleck herecky debutoval v polovině 90. let ve snímku režiséra Guse Van Santa Zemřít pro... Slibná herecká kariéra se postupně začala prolínat nejen s tvorbou právě tohoto režiséra, s nímž natočil například i filmy Dobrý Will Hunting nebo Gerry (2002). Jeho herecká všestrannost se projevuje ve filmech různých žánrů, výrazových stylů i rozpočtů. Od divácky úspěšné trilogie režiséra Stevena Soderbergha Dannyho parťáci, přes výpravnou sci-fi Christophera Nolana Interstellar (2014), kriminální drama Triple 9 (2016) až k nezávislému snímku Steva Buscemiho Samotář Jim (2005).

V roce 2008 získal první nominace na Oscara a Zlatý glóbus za výkon v krimidramatu Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem. Často spolupracuje s podobně naladěnými mladými tvůrci, kteří hereckou profesi kontinuálně rozšiřují o scenáristiku, režii či produkci. Mezi ně patří jak Caseyho starší bratr Ben Affleck, tak Matt Damon či nejlepší přítel Joaquin Phoenix. S bratrem Benem se potkal jako herecký partner ve filmech Dobrý Will Hunting, Hledám Amy a 200 cigaret. Též si zahrál pod jeho režií v kriminálním dramatu Gone, baby, Gone.

S Mattem Damonem a Summer Phoenixovou hrají rovněž v cenami ověnčené hře Kennetha Lonergana This Is Our Youth, která byla Affleckovým divadelním debutem v londýnském West Endu.

Karlovarský festival ocení světové filmaře a uvede 170 filmů

Hlavní karlovarská soutěž obsahující tucet celovečerních filmů nemá jednotící téma; je však žánrově i tematicky rozmanitá. Teritoriálně se snaží představit nejnovější snímky ze střední a východní Evropy, zemí bývalého Sovětského svazu a Balkánu, řekl ČTK umělecký ředitel Karel Och.

"To je hlavní důvod, proč k nám přijíždějí filmoví profesionálové a novináři, aby právě tyto snímky především v hlavní soutěži zhlédli," uvedl. Podle něj si od ledna dramaturgové promítli 1700 snímků, festivalový program jich uvede 170. "Polovinu z tuctu titulů, zařazených do hlavní soutěže, tvoří debuty," dodal.

Dvaapadesátý ročník festivalu bude zahájen v pátek 30. června a potrvá do 8. července. Loni bylo na 500 projekcích v sálech přes 135.000 diváků. "Už dlouho máme štěstí na dobré bijáky a zároveň i na publikum, které nám závidí především zahraniční hosté," řekl prezident MFF Jiří Bartoška.

Při letošním zahájení Bartoška předá hned dvě "své" ceny, a to dvěma hvězdám americké kinematografie. Cenu prezidenta festivalu převezme herečka Uma Thurmanová, která v neděli 2. července před půlnocí uvede v karlovarském Letním kině oba díly kultovního snímku Quentina Tarantina Kill Bill. Vstup bude zdarma.

Druhý laureát ceny, herec Casey Affleck, v neděli odpoledne ve Velkém sále Thermalu uvede s režisérem Davidem Lowerym a producenty Tobym Halbrooksem a Jamesem M. Johnstonem projekci filmu Přízrak.

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme při zahájení americký skladatel James Newton Howard, osmkrát nominovaný na Oscara. I ten nezůstane bez práce, neboť vzápětí bude od 22:45 hodin před hotelem Thermal řídit Český národní symfonický orchestr při světové premiéře provedení části své hudby k filmu Fantastická zvířata a kde je najít.

Dalšími oceněnými budou režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty. V pondělí 3. července ve 14:00 převezmou před projekcí filmu Sladkých šestnáct let ve Velkém sále Thermalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Pracovní program čeká na festivalu i režiséra Václava Vorlíčka, který ve čtvrtek 6. července uvede v karlovarském Městském divadle snímek Kdo chce zabít Jessii. V závěru přehlídky převezme Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii. Stejného ocenění se na tomto ceremoniálu dočká i americký herec a hudebník Jeremy Renner.

V hlavní soutěži reprezentuje domácí filmaře snímek Václava Kadrnky Křižáček, středověká roadmovie, v níž se objeví mimo jiné Karel Roden.

Pro filmové fanoušky i profesionály, jichž loni do Varů zavítala více než tisícovka, chystá festival řadu akcí. Jednou z těch mezinárodních budou oslavy 30. výročí založení Evropské filmové akademie a jejích cen. Stane se tak především formou projekcí oceněných filmů a diskusemi s tvůrci. Budou jimi i Ken Loach a Paul Laverty, kteří během dlouholeté spolupráce vytvořili 12 celovečerních a dva krátké snímky.