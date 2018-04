Praha - Festival Dny evropského filmu dnes v Praze zahájí debut mladého polského režiséra Piotra Domalewského Tichá noc. Pětadvacátý ročník přehlídky nabídne celkem 49 filmů z různých koutů Evropy. Hlavní témata jsou letos hudba a literatura. V Praze festival potrvá do 12. dubna v kinech Lucerna, Světozor a Kino Pilotů, v Brně od 6. do 8. dubna v kině Scala.

Úvodní Tichá noc posbírala většinu cen Polský orel, národních cen pro nejlepší filmy. Pojednává o nevydařené štědrovečerní noci a komplikovaných rodinných vazbách. Do Lucerny snímek dnes přijede uvést jeho režisér Piotr Domalewski.

Program festivalu je rozdělen do několika sekcí. Například v sekci Best of bude uveden výběr toho nejzajímavějšího, co vzešlo v horizontu posledních dvou let z kinematografie jednotlivých evropských zemí. Sekce Paint in Black přinese několik titulů z temných koutů Evropy, z nichž některé budou děsit a napínat, jiné provokovat ironií a krutým humorem. Nebude chybět ani pravidelná sekce uvádějící filmy s hudební tematikou.

Z českých filmů festival uvede Švankmajerův Hmyz nebo oceňovanou Špínu režisérky Terezy Nvotové. Kompletní program včetně rozdělení do jednotlivých sekcí a doprovodných akcí je dostupný na webu festivalu.

V druhé polovině dubna se uskuteční ozvěny festivalu v Hradci Králové, Jablonci nad Nisou, Boskovicích, Červeném Kostelci a Hodoníně.