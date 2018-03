Praha - Zachráněná kolonie netopýrů rezavých se dnes vrátí do přírody. V centrální části pražské Stromovky u rybníků je v 17:00 vypustí pracovníci záchranné stanice pro volně žijící živočichy, kteří se o 199 netopýrů starali v uplynulých týdnech. Ve stanici, kterou provozují Lesy hlavního města, získali netopýři azyl poté, co byli probuzeni ze zimního spánku rekonstrukcí v domě v Libni, jehož větrací šachtu si vybrali jako zimoviště.

Pokud by se o probuzené netopýry nepostarali v záchranné stanici, pravděpodobně by uhynuli. V zimních měsících by netopýři, kteří se živí zejména hmyzem, nenašli v přírodě potravu. Původně měli netopýři létat nad Stromovkou už ve středu, ale návrat do přírody byl o den odložen kvůli nepříznivé předpovědi počasí.

Při vypuštění netopýrů zpět do přírody čeká zájemce doprovodný program. Dozvědí se informace o životě a ochraně těchto zvířat a prostřednictvím ultrazvukového detektoru si poslechnou jejich signály, které jim pomáhají se v noci zorientovat v prostoru. Netopýři vydávají zvuky na vysoké frekvenci, které se odráží od okolních předmětů, díky čemuž se ve tmě dokážou vyhnout překážkám.