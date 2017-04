New York - Hokejový útočník Pavel Zacha asistoval v pátečním utkání NHL u jediné branky New Jersey, které podlehlo na ledě New Yorku Islanders 1:2. Sidney Crosby se podílel gólem a přihrávkou na výhře Pittsburghu 4:3 po samostatných nájezdech nad New Yorkem Rangers a v klubové historii se asistencí číslo 641 osamostatnil na druhé místě od Jaromíra Jágra.

Zacha bodoval v osmém z posledních deseti utkání, když jeho střelu dorazil do branky Adam Henrique a snížil na 1:2. Islanders těsný výsledek už udrželi a stále živí naději na účast v play off, na které ztrácí ve Východní konferenci čtyři body. Otázkou ale je, zda nebudou v příštích zápasech postrádat kapitána Johna Tavarese, který odstoupil z utkání ve třetí třetině za pomocí spoluhráči kvůli zranění levé nohy.

Po Crosbyho skvělé přihrávce, s níž překonal Jágra, vstřelil do odkryté branky první gól zápasu Jake Guentzel. Poté kanadský kapitán prokázal, že ne náhodou je i nejlepší střelec soutěže této sezony, když z nulového úhlu trefil gólmana Henrika Lundqvista do masky, od níž se puk odrazil do branky. Rangers v utkání prohrávali 0:2 a 1:3, ale 11,6 sekund před třetí sirénou si vynutili pokračování zápasu. V něm rozhodli v nájezdech o osmé domácí prohře Rangers v řadě Phil Kessel a Crosby.

Hokejisté Calgary si výhrou 5:2 nad San Jose zajistili postup do vyřazovací části, do které se probojovali podruhé za osm let. Flames zápas strhli na svou stranu ve druhé třetině, v níž soupeři odskočili z 1:0 na 4:1. Utkání se příliš nepovedlo Tomáši Hertlovi, který si připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.

Statistika NHL:

NY Rangers - Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)

Branky: 40. Holden, 49. Nash, 60. Kreider - 21. Guentzel, 31. Crosby, 47. Rust, rozhodující sam. nájezd Kessel. Střely na branku: 33:35. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Murray (oba Pittsburgh), 3. Miller (NY Rangers).

NY Islanders - New Jersey 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 6. Lee, 38. Beauvillier - 52. Henrique (Zacha). Střely na branku: 38:27. Diváci: 13.766. Hvězdy zápasu: 1. Beauvillier, 2. Halák, 3. Lee (všichni NY Islanders).

Chicago - Columbus 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky: 1. a 60. Panarin, 18. Hossa - 18. Foligno. Střely na branku: 24:33. Diváci: 1. Crawford, 2. P. Kane, 3. Hossa (všichni Chicago).

Colorado - St. Louis 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 32. Compher, rozhodující sam. nájezd Duchene - 13. Reaves. Střely na branku: 32:28. Diváci: 14.763. Hvězdy zápasu: 1. Compher, 2. Pickard (oba Colorado), 3. Allen (St. Louis).

Calgary - San Jose 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 13. Gaudreau, 24. Monahan, 33. Stajan, 38. Chiasson, 60. Bennett - 29. Vlasic, 54. Karlsson. Střely na branku: 35:38. Diváci: 19.289. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Bennett, 3. Gaudreau (všichni Calgary).

Vancouver - Los Angeles 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 33. Iginla, 37. Toffoli. Střely na branku: 35:26. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Doughty (oba Los Angeles), 3. Boese (Vancouver).

Arizona - Washington 6:3 (3:0, 2:2, 1:1)

Branky: 8. a 34. Dvorak, 14. a 38. Burmistrov, 10. Jooris, 51. Holland - 22. Bäckström, 32. Winnik, 51. Williams. Střely na branku: 25:48. Diváci: 14.290. Hvězdy zápasu: 1. Dvorak, 2. Burmistrov, 3. Domingue (všichni Arizona).