Hokejista New Jersey Pavel Zacha (37) se raduje se spoluhráči z gólu v přípravném utkání, vlevo brankář Ottawy Mike Condon. ČTK/AP/Andrew Vaughan

New York - Český hokejový útočník Pavel Zacha z New Jersey zazářil v pondělním přípravném utkání NHL v Summerside a třemi body za dvě branky a jednu asistenci pomohl k vysoké výhře Devils nad Ottawou 8:1. Poprvé v přípravě bodoval kanonýr Bostonu David Pastrňák, který gólem a přihrávkou přispěl k vítězství nad Chicagem 4:2. I ve třetím duelu za New York Rangers bodoval osmnáctiletý talent Filip Chytil, jenž asistoval u rozhodujícího gólu při výhře nad Philadelphií 3:2 v prodloužení.

Dvacetiletý Zacha se trefil v první třetině dvakrát v přesilových hrách. Nejdříve šestý hráč draftu z roku 2015 ve 4. minutě po sérii křížných přihrávek a následné skrumáži před brankou dotlačil kotouč za záda brankáře Mikea Condona. O druhou proměněnou početní výhodu se postaral brněnský rodák v 11. minutě, kdy po průniku Kylea Palmieriho dorazil puk do odkryté klece.

V polovině zápasu si Zacha připsal znovu v přesilové hře ještě asistenci u gólu útočníka Johna Quennevilla, který zvyšoval už na 7:0. Diváci v hale Union Credit Place, která se stala dalším centrem pro hokejovou akci Kraft Hockeyville, viděli v dresu Devils i třetí gól ve stejném počtu zápasů letošní jedničky draftu Nica Hischiera.

Jednadvacetiletý Pastrňák, který až těsně před začátkem tréninkového kempu podepsal jako chráněný volný hráč s Bruins šestiletý kontrakt na 40 milionů dolarů, nastoupil ke třetímu přípravnému duelu a poprvé bodoval. Proti Chicagu otevřel už po 52 vteřinách skóre, když z pravé strany z úhlu překonal brankáře Coreyho Crawforda.

Během prvních deseti minut vedl Boston již 3:0, ovšem hráči Blackhawks se v průběhu utkání hnali za vyrovnáním, když snížili stav na 2:3. Gól jistoty na 4:2 zařídil ve třetí třetině tahoun Bostonu Patrice Bergeron, který dotlačil puk do branky po prudké střele Davida Pastrňáka. "Až začne sezona, chcete být v nejlepší formě. Je ještě hodně věci, na kterých musíme pracovat," řekl po utkání Pastrňák klubovému webu.

Chytil při své premiéře za Rangers ve středu dal rozhodující gól při výhře nad New Jersey (4:3 v prodloužení), o dva dny později si připsal asistenci při prohře s New York Islanders (1:2) a proti Flyers byl opět u klíčového momentu.

V nastavení sehrál skvěle kombinaci v útočném pásmu s Matsem Zuccarellem a Ryanem McDonaghem, který se dostal sám před brankáře Michala Neuvirtha a rozhodl. Český gólman odchytal za Flyers celý zápas a vedle tří inkaosvaných gólů si připsal 28 úspěšných zákroků. Bod za asistenci v dresu Philadelphie zaznamenal obránce Radko Gudas.

Za Arizonu chytal v Tucsonu proti Anaheimu od 37. minuty gólman Marek Langhamer, který nahradil zraněného Louise Domingueho. Postavil se do brankoviště za stavu 4:3, ale Ducks třiadvacetiletého českého gólmana třikrát překonali a rozhodli o výhře 6:4.

Přípravné zápasy před NHL:

Ottawa - New Jersey 1:8 (0:5, 1:2, 0:1), hráno v Summerside

Branky: 34. Chabot - 4. a 11. Zacha, 20. a 41. D. Stafford, 29. a 29. J. Quenneville (na druhou Zacha), 2. M. Johansson, 8. Hischier.

Boston - Chicago 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Branky: 1. Pastrňák, 2. Lauzon, 10. Bjork, 45. Bergeron (Pastrňák) - 20. Saad, 31. Hayden.

New York Islanders - New Jersey 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 2. B. Nelson, 15. Barzal, 59. J. Boychuk.

New York Rangers - Philadelphia 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 4. Rick Nash, 46. Zibanejad, 64. McDonagh (Chytil) - 6. a 40. Sanheim (na druhou Gudas). Brankář Michal Neuvirth (Philadelhia) odchytal 63:43 minuty, inkasoval tři branky z 31 střel a měl úspěšnost zákroků 90,3 procenta.

Detroit - Pittsburgh 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 14. M. Rasmussen, 27. Mantha, 32. Tatar, 60. Ouellet - 37. Wilson.

Toronto - Montreal 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Branky: 1., 5. a 44. Matthews, 24. Marleau, 47. W. Nylander - 32. Petry.

Winnipeg - Calgary 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky: 13. a 21. Laine, 10. Scheifele, 24. Ehlers, 58. Byfuglien - 17. Monahan, 19. Tkachuk.

Dallas - Colorado 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Branky: 16. B. Ritchie, 42. Honka - 1. MacKinnon, 35. Nieto, 40. Kerfoot, 60. Rantanen.

Edmonton - Carolina 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Branky: 18. R. Strome, 39. Yamamoto - 7. a 19. Teräväinen, 41. a 47. Jordan Staal, 32. Wallmark, 34. Kuokkanen.

Arizona - Anaheim 4:6 (2:0, 2:3, 0:3), hráno v Tucsonu

Branky: 6. Perlini, 18. K. Wood, 29. D. Strome, 36. M. Kempe - 23. a 37. N. Ritchie, 25. L. Shaw, 36. Montour, 46. D. Rasmussen, 52. Rakell. Brankář Marek Langhamer (Arizona) odchytal 23 minut, inkasoval tři branky z 13 střel a měl úspěšnost zákroků 76,92 procenta.