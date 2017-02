Hokejista New Jersey Pavel Zacha hází puk fanouškům po výhře nad Coloradem.

Hokejista New Jersey Pavel Zacha hází puk fanouškům po výhře nad Coloradem. ČTK/AP/Julio Cortez

New York - Devatenáctiletý útočník Pavel Zacha svým sedmým gólem v NHL pomohl hokejistům New Jersey k vítězství 3:2 nad Coloradem. Ve třetím utkání za sebou skóroval Martin Hanzal, Arizona ale prohrála na ledě Edmontonu 2:5.

Zacha už po dvou minutách otevřel skóre zápasu. Po špatné rozehrávce hostů se dostal při závaru před brankou k odraženému puku a pohotově jej doklepl do odkryté sítě. Český mladík, který byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, potvrdil aktuální střeleckou formu, když se trefil potřetí z posledních pěti duelů.

Ve 27. minutě vyrovnal svým premiérovým gólem v sezoně obránce Mark Barberio, pak ale domácí odskočili do dvoubrankového vedení díky trefám zadáka Andyho Greena a útočníka Kylea Palmieriho. Krátce před druhou přestávkou sice hosté snížili, ve třetí třetině už ale branka nepadla.

"Odvedli jsme dobrou práci v útočné fázi. Měli jsme plán, že hru zjednodušíme a toho jsme se drželi. Přehráli jsme je v jejich obranném pásmu a doufám, že v tom budeme pokračovat," chválil svůj tým střelec vítězného gólu Palmieri. "Útok Zacha - Jacob Josefson - Stefan Noesen hrál skvěle. A je super, že byli odměněni gólem," dodal.

Devils si připsali čtvrté vítězství z uplynulých šesti zápasů, naopak Colorado prohrálo počtvrté v řadě. A to i navzdory dobrému výkonu brankáře Jeremyho Smithe, který si při debutu v NHL připsal 37 zákroků. "Myslím, že byl fantastický. Zdaleka náš nejlepší hráč," uvedl trenér Jared Bednar.

Hanzal ve 24. minutě vyrovnal v zápase v Edmontonu na 2:2. Trefil se pouhých 11 sekund poté, co se Oilers poprvé dostali do vedení. Ze strany Arizony to ale bylo vše. V polovině druhé třetiny vrátil domácím náskok Mark Letestu a v úvodu třetí části vedení navýšili Oscar Klefbom a Patrick Maroon.

Hokejisté Edmontonu, kteří v předchozích čtyřech zápasech vstřelili dohromady jen dva góly, přerušili sérii tří porážek. "Po dnešku můžeme mít dobrý pocit. Všechno to z nás spadlo, dali jsme pět gólů, skórovalo pět různých kluků," radoval se Leon Draisaitl, který ve 23. minutě vyrovnal na 1:1 a pak si připsal dvě asistence.

Dvě nahrávky zaznamenal v dresu Oilers také Connor McDavid, který vévodí kanadskému bodování ligy o dva body před Sidneym Crosbym, jenž přihrál na jeden gól při výhře Pittsburghu 4:0 nad Vancouverem. Kapitán Penguins, s 30 góly nejlepší střelec NHL, si připsal 999. bod v kariéře, očekávané tisícovky se zatím nedočkal.

Třetí hattrick v sezoně vstřelil osmnáctiletý nováček Patrik Laine, který pomohl Winnipegu k výhře 5:2 nad Dallasem. Finský útočník v 16. minutě otevřel skóre zápasu, v 55. minutě dal vítězný gól na 3:2 a 62 sekund před závěrečnou sirénou uzavřel střelecký účet trefou do prázdné branky při power play. Byl to jeho 26. zásah v sezoně.

O jeden gól víc má další nováček Auston Matthews, jenž se dvěma trefami podílel na vysokém vítězství Toronta 7:1 nad New Yorkem Islanders. Jednu asistenci v dresu Maple Leafs zaznamenal Roman Polák.

Edmonton - Arizona 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Branky: 23. Draisaitl, 24. Hendricks, 31. Letestu, 43. Klefbom, 47. Maroon - 11. Jooris, 24. Hanzal (Vrbata). Střely na branku: 33:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Klefbom, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Minnesota - Anaheim 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 5. Cramarossa. Střely na branku: 37:23. Diváci: 19.047. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. Koivu (Minnesota), 3. Cramarossa (Anaheim).

New Jersey - Colorado 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Branky: 3. Zacha, 29. Greene, 37. Palmieri - 27. Barberio, 39. Grigorenko. Střely na branku: 40:30. Diváci: 12.462. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Greene, 3. Zacha (všichni New Jersey).

Ottawa - Buffalo 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Branky: 15. Ryan, 35. Phaneuf - 1. O'Reilly, 41. Moulson, 48. Bailey. Střely na branku: 41:25. Diváci: 16.832. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly (Buffalo), 2. Ryan (Ottawa), 3. Lehner (Buffalo).

Pittsburgh - Vancouver 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky: 26. Malkin, 43. Guentzel, 55. Kessel, 59. Cullen. Střely na branku: 42:29. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Murray, 3. Guentzel (všichni Pittsburgh).

Toronto - NY Islanders 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Branky: 46. a 52. Matthews, 12. Leivo, 20. Kadri, 30. Nylander (Polák), 48. Bozak, 56. Hunwick - 37. Chimera z trest. střílení. Střely na branku: 41:34. Diváci: 18.956. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Andersen, 3. Leivo (všichni Toronto).

Winnipeg - Dallas 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Branky: 16., 55. a 59. Laine, 28. Armia, 59. Wheeler - 29. Jamie Benn, 34. Seguin. Střely na branku: 24:36. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. Armia (oba Winnipeg), 3. Seguin (Dallas).