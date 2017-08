New York/Praha - Oproti minulým letům netradičně výhradně v zámoří se chystá na novou sezonu NHL hokejový útočník Pavel Zacha. Dvacetiletý talent má před sebou druhý kompletní ročník v dresu New Jersey a rád by Devils pomohl ukončit čekání na postup do play off, v němž se klub představil naposledy před pěti lety. I proto bez problémů vyslyšel jeho přání a připravuje se pod vedením týmových trenérů.

"Celou letní přípravu jsem v Jersey. S trenéry i vedením jsme se domluvili, že to pro mě bude nejlepší. Mám zde nejlepší podmínky a trenéři mě znají," uvedl Zacha v rozhovoru pro ČTK.

Po sezoně tak odletěl domů jen na dva týdny a poté se vrátil do USA, kde se připravuje. "Čekají mě teď nejdůležitější sezona dvě v hokejové kariéře, takže tomu musím vše přizpůsobit. Vím, že je to důležité, a tak dělám to, co trenéři a tým chtějí. A myslím, že mi to i pomáhá. Cítím se dobře psychicky i fyzicky," pochvaloval si urostlý útočník.

Šestý hráč draftu z roku 2015 neopakoval chybu z předešlého roku, kdy si v létě dostatečně neodpočinul a před premiérovou sezonou v NHL se zapojil do přípravy brzy. "I díky tomu první polovina sezony nebyla taková, jaká by měla být. Neměl jsem ideální fyzičku. Teď se snažím připravit více. Měl jsem tři týdny bez ničeho, kdy jsem si snažil si odpočinout, a pak jsem se začal připravovat, jak nejlépe můžu," řekl Zacha, který si v minulých dnech odskočil do Kalifornie ke svému agentovi Patriku Štefanovi, spolupracovníkovi české agentury Global Sports.

Přestože se tentokrát nepřipravuje v Česku, jeho program se výrazně nezměnil. Hlavní změny pro něj přišly již v průběhu sezony, kdy si musel zvyknout na angažmá v NHL. Předtím totiž působil v juniorské OHL v dresu Sarnie. Stejně jako před rokem se navíc zúčastnil i rozvojového kempu pro mladší hráče.

"Bylo to přání klubu. Máme jedničku draftu Nica Hischiera a celkově tam bylo hodně draftovaných hráčů. Chtěli, abych tam byl s nimi. Nevadilo mi to, celé léto jsme v Jersey a chodil jsem na led. Bylo to super i pro mě," přiznal Zacha, jenž se tak zúčastnil i řady doprovodných akcí. Například opět absolvoval kurzy vaření. "Když jsem byl sám první rok v zámoří, tak se to docela hodilo. Podobné akce jsou hlavně o tom, že se poznáme. Společné aktivity jsme měli každý večer," řekl.

Rodák z Brna odešel do zámoří v roce 2014, premiérový start v NHL si připsal na konci sezony 2015/16. Pravidelně pak začal hrát v minulém ročníku kanadsko-americké soutěže. "V první polovině sezony jsem si musel zvyknout na tempo hry. Je to něco jiného než juniorka, jsou to chlapi a nejlepší liga na světě. To byl asi největší problém. Velký rozdíl bylo také cestování, tolik jsem toho nikdy neměl," uvedl Zacha.

Nakonec odehrál 70 utkání a připsal si 24 bodů za osm branek a 16 asistencí. "Ve druhé části sezony jsem dostal od trenérů více šancí. Hrál jsem přesilovky, oslabení a bylo vidět, že mi trochu více věří. Důvěra se trošku stupňovala a já jsem byl spokojený," řekl.

Sezona však pro New Jersey skončila již po základní části, Devils popáté v řadě nepostoupili do play off. Nelichotivou sérii chtějí nyní ukončit. "Hodně jsme se o tom bavili po sezoně. Přišli k nám Johansson a Boyle, takže útočná síla bude větší. Play off se neudělalo už dlouho a fanoušci jsou trošku nervózní. Tlak tam bude. Myslím si, že máme dobrý tým, abychom play off udělali. To ale chce každý tým," uvedl.

Vedení New Jersey si hodně slibuje od Hischiera, jedničky letošního draftu. Osmnáctiletý talent by se měl v budoucnosti stát vůdčí postavou Devils, Zacha ale věří, že mladý Švýcar pomůže týmu již v příští sezoně.

"Myslím si, že dostane hodně šancí se prosadit už první rok. Když jsem ho viděl na development campu, tak nevidím důvod, proč by hned tým neudělal. Je to technický a šikovný hráč. Bude záležet na tom, jak se mu kemp vydaří, ale myslím, že šanci dostane," řekl Zacha, jenž zůstal v další sezoně po draftu ještě mezi juniory.

"Pro nás by bylo jen dobře, kdyby se prosadil. Měli bychom dalšího hráče, který umí dávat góly a je šikovný. Na jedničku draftu jsou vždy velká očekávání, ale věřím, že to nebude problém," dodal.