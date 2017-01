Český útočník týmu New Jersey Devils Pavel Zacha (vlevo) a jeho spoluhráč Taylor Hall bojují s hrači týmu Boston Bruins Dominicem Moorem (druhý zleva) a Kevanem Millerem.

New York - Útočník Pavel Zacha byl na ledě u dvou gólů hokejistů New Jersey, kteří v pondělním utkání NHL porazili Boston 3:0. Do statistik se ale nezapsal. Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Cory Schneider, který zneškodnil všech 22 střel Bruins a podruhé v sezoně vychytal čisté konto.

Zacha se vrátil do sestavy po dvou zápasech, které sledoval pouze z tribuny v roli náhradníka. A poprvé v sezoně zaznamenal dva plusové body do hodnocení plus/mínus, kde má jinak bilanci -11. Devatenáctiletý český nováček byl u toho, když v 5. minutě P.A. Parenteau otevřel skóre večera, podruhé slavil gól přímo na ledě v 59. minutě, kdy Taylor Hall pečetil výhru trefou do prázdné branky při power play.

Už v odpoledním utkání pod širým nebem v St. Louis skóroval obránce Michal Kempný, byl ale jediným střelcem Chicaga při prohře 1:4. Čtvrtou výhru v řadě oslavili hokejisté Vancouveru, kteří porazili 3:2 nejhorší tým ligy Colorado.

Statistika NHL:

St. Louis - Chicago 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 53. a 54. Tarasenko, 28. Berglund, 59. Steen - 2. Kempný. Střely na branku: 35:23. Diváci: 46.556. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Allen (oba St. Louis), 3. Keith (Chicago).

New Jersey - Boston 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 5. Parenteau, 42. Kalinin, 59. Hall. Střely na branku: 26:22. Diváci: 15.141. Hvězdy zápasu: 1. Schneider, 2. Parenteau, 3. Kalinin (všichni New Jersey).

Vancouver - Colorado 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 39. a 57. Bärtschi, 25. Horvat - 27. Rantanen, 52. Barrie. Střely na branku: 24:26. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Bärtschi (Vancouver), 2. MacKinnon (Colorado), 3. Horvat (Vancouver).