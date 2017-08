České Budějovice - První den letošního ročního tradičního agrosalonu Země Živitelky se hovořilo hlavně o podpoře českých potravin a ochraně českého trhu před levnými dovozy podporovanými zahraničními subvencemi. Prezident Miloš Zeman zkritizoval Evropskou unii za dotace na snižování mléčné výroby, označil je za "zvěrstvo". Podle představitelů zemědělců a potravinářů by měli být Češi patrioty alespoň při nákupu českých potravin.

Zemanova kritika souvisela s loňským dotačním plánem, který měl pomoci zemědělcům v souvislosti se snižováním cen mléka a vepřového. Čeští chovatelé krav a prasat měli dostat jako pomoc při snižování cen mléka a vepřového 559 milionů korun od EU i z rozpočtu ČR. Část ovšem mohla být vyplacena jen při snížení stanovené nadprodukce, nesměli ale chovy úplně zavřít. Čeští chovatelé tehdy slíbili, že sníží výrobu o 13.700 tun. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se nakonec produkce snížila pouze o 0,5 procenta, podporu využily hlavně západní členské státy.

Video: V Českých Budějovicích začal agrosalon Země živitelka 24.08.2017, 16:15, autor: Václav Koblenc, zdroj: ČTK

"Zdá se mi, že v poslední době Evropská unie, na kterou už tady bylo řečeno několik kritických slov, přikračuje ke krokům, o kterých jsme dosud četli jenom v románech - vyplácí dotace na nevýrobu, nikoliv na výrobu, ale na nevýrobu. Mně to připadá jako naprosté zvěrstvo. Pokud máme vyplácet dotace, tak abychom něco vyrobili, a ne abychom výrobu zastavovali," řekl dnes prezident, který agrosalon stejně jako v minulých letech zahajoval. Dotace měly snížit nadprodukci mléka, Evropská komise doufala, že se alespoň částečně zvýší výkupní ceny mléka, jež tehdy zemědělci prodávali pod výrobními náklady.

Zeman také apeloval na to, aby se stát v boji proti úbytku vody v krajiny zaměřil hlavně na budování velkých i malých rybníků. Při obchůzce po stáncích ochutnal koláč a slivovici, podiskutoval s řediteli českých potravinářských firem, zajel na oběd do restaurace Hubert v Hluboké nad Vltavou, a potom odjel zpět do Prahy.

Video: Hlavní je obnova rybníků, nikoli programy typu Dešťovka, řekl Zeman 24.08.2017, 15:20, zdroj: ČTK

Ministr zemědělství se na výstavě zdržel déle, vpodvečer vyjádřil spokojenost s narůstajícími počty českých ekozemědělců. Mluvil však i o tom, že by se měla podobně jako jejich počty zvyšovat i produkce a spotřeba biopotravin ve státě.

Počet vystavovatelů na letošním 44. ročníku výstavy letos vzrostl o čtyřicítku zhruba na 550. Jde o největší zemědělskou výstavu, každoročně se na novinky ze světa kombajnů, traktorů, potravinářství i myslivosti přijde podívat na 100.000 lidí.