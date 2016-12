Praha - Za dva měsíce se české fedcupové šampionky představí v 1. kole nového ročníku a vstupenky na utkání se Španělkami v Ostravě jsou ode dneška v prodeji. V ČEZ Aréně, kde české tenistky ještě neprohrály, se bude hrát na tvrdém povrchu 11. a 12. února.

"Už se těším, až s holkama ukážeme Fed Cup, který vybojovaly ve Štrasburku, konečně doma," uvedl v tiskové zprávě kapitán Petr Pála, který v listopadu dovedl tenistky k fedcupovému hattricku a pátému triumfu za pět let. "Letos vyšel los nešťastně, že jsme hráli všechny zápasy venku a ani jeden před domácími fanoušky. O to víc si to vychutnáme v Ostravě, kde to vždycky bylo skvělé," doplnil Pála.

Dvoudenní permanentky stojí 890 korun a 690 korun. Vstupenky na jednotlivé dny budou stát na sobotu 500 a 400 korun, na neděli pak 550 a 450 korun.

"Předprodej jsme načasovali tak, aby se lístky mohly stát nápaditým vánočním dárkem. Když přihlédnu k poptávce po vstupenkách, jakou jsme zaznamenali v minulých týdnech ještě před zveřejněním data předprodeje, předpokládám, že bude beznadějně vyprodáno," řekl Miroslav Černošek, majitel agentury Česká sportovní, která zápasy Fed Cupu marketingově a organizačně zajišťuje.

V domácím prostředí drží české tenistky vítěznou šňůru již osm zápasů. Naposledy doma prohrály 2:3 s USA v semifinále v Brně v roce 2009. V případě vítězství nad Španělskem by hrály buď v USA, nebo v Německu.