Praha - Na místě zbouraného domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí začal investor s přípravnými pracemi na stavbu. Potrvají přibližně půl roku, bude se odvážet suť, vyklízet pozemek a budou se zajišťovat základy tří okolních budov. ČTK to řekla Alexandra Drozdová z agentury Best Communications, která developera zastupuje. Na všechny práce dohlížejí archeologové. Žádost o stavební povolení developer, který chce na rohu vystavět nový dům, ještě nepodal. Kompletují se k tomu nezbytná úřední stanoviska, doplnila Drozdová.

Nárožní dům se demoloval loni přibližně čtyři měsíce, proti jeho odstranění protestovala především část odborné veřejnosti. Na místě by měla podle plánů společnosti Flow East vyrůst budova především s kancelářskými prostory.

"Nyní se budou postupně odklízet demoliční zásypy suterénů a spolu s tím se bude provádět statické zabezpečení stavební jámy. Při této činnosti je prováděn náš kontrolní dohled. Postupy prací se upřesňují po týdnu na kontrolním dni, který svolává vedení stavby," sdělil ČTK Petr Starec z Muzea hlavního města Prahy, pod které spadá archeologický dohled. Případné archeologické památky, především typu studna, jímka či zdivo starších objektů se mohou objevit až po skrývce podlah původního suterénu, což se předpokládá až někdy na jaře nebo později, doplnil.

Podle archeologa Jaroslava Podlisky z Národního památkového ústavu ale vzhledem k tomu, že na pozemku již v minulosti bylo vybudováno podzemní patro suterénů, se již z větší části odstranily starší archeologické terény a konstrukce. "Souvislejší nepodsklepená plocha na tomto místě není. Tudíž ani plošný výzkum se zde nedá očekávat," sdělil ČTK.

Nový dům by měl zaplnit nejen místo po zbouraném domě, ale také proluku, která na rohový dům navazuje již několik let, a pozemek ve vnitrobloku. Na místě proluky stávala tiskárna, která chátrala mnoho let. V roce 2008 ji tehdejší majitel zboural, teprve poté požádal o sejmutí památkové ochrany, čemuž ministerstvo kultury vyhovělo; památkově chráněný zůstal pozemek.

V době, kdy objekt již vlastnila firma Flow East, bylo v roce 2013 strženo na základě posudku statika i torzo fasády. Rohový dům ministerstvo za památku neprohlásilo, zejména z obavy z arbitráže kvůli zmařené investici. Developer při svém postupu vycházel z předchozích rozhodnutí úřadů, která projektu umožňovala budoucí realizaci. Firma Flow East vlastní i sousední hotel Jalta, celkem v Praze 1 má devět nemovitostí včetně šesti kulturních památek.