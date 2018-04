Amiens (Francie) - Čeští hokejisté zvládli vítězně i třetí duel v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku v rámci Euro Hockey Challenge, přestože v Amiens s domácí Francií prohrávali 0:2. Dokázali otočit výsledek na 5:2 a navázali na dvě domácí výhry nad Švýcarskem (5:2 a 4:1) z minulého týdne z Příbrami.

"Začali jsme trošku ospale, první třetina nám nevyšla. Pak jsme si řekli, že musíme hrát naši hru, rychleji k nim přistupovat, držet se plánu a být trpěliví. Myslím, že druhá polovina už byla lepší a ve třetí třetině jsme to kontrolovali a byli jsme lepší tým," řekl útočník Matěj Stránský, který v 35. minutě načal obrat tečí střely obránce Tomáše Pavelky.

Byla to ve třetím utkání v národním týmu premiérová branka útočníka ruského Čerepovce. "Určitě mám radost, že to tam spadlo. Doufám teda, že jsem tom dal já. Ale myslím, že jo. Měl jsem šance i v předešlých dvou zápasech, tak jsem rád, že se to v tom třetím povedlo," uvedl čtyřiadvacetiletý forvard, který se loni vrátil do Evropy po čtyřletém působení na farmě Dallasu v Texasu v nižší AHL.

První reprezentační zkušenost si užívá a snaží se probojovat na mistrovství světa. "Jsem rád, že mě pozvali. Snažím se tady odvádět svou práci a uvidíme, jak to půjde dál," doplnil Stránský.

Hned po 26 vteřinách vyrovnal rovněž první brankou v národní týmu David Kaše ze švédské Mory, pro něhož to bylo rovněž třetí vystoupení. Večer premiérových střelců ještě zvýraznil ve 42. minutě David Šťastný ze Zlína, který se dočkal při pátém startu. Blafákem do bekhendu oklamal brankáře Floriana Hardyho a zasunul puk do prázdné branky.

"Byl to hezký gól, ale hlavní je, že padl. Asi nám to i pomohlo, že jsme odskočili a trošku jsme se mohli uklidnit," prohlásil Šťastný. "Byl jsem tam sám, Jakub Orsava mi to dal z první a viděl jsem, že se gólman přesouvá rychle, tak jsem to zkusil na bekhend a dával jsem do prázdné," popsal Šťastný.

Potěšilo jej především, že přispěl k vítězství po nepovedené první třetině. "Nástup byl z naší strany dobrý, ale pak se to nějak sesypalo. Dostali jsme dva góly a prohrávali 0:2. Čím to bylo, to nevím, ale důležité je, že jsme se vzchopili a obrátili jsme to," řekl pětadvacetiletý odchovanec Přerova.

"Myslím, že od druhé třetiny už jsme byli lepším týmem. V první třetině bylo hodně přesilovek a oslabení, takže to bylo takové rozkouskované. Měli jsme pak už od druhé třetiny lepší pohyb, byli jsme víc na puku v útočné třetině a to hodně pomohlo a rozhodlo," dodal Šťastný.