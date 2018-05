Rychnov nad Kněžnou - Rozsáhlá rekonstrukce zámku v Rychnově nad Kněžnou za desítky milionů korun má skončit do roku 2020. Stavební práce začaly letos na jaře, rekonstrukce bude rozdělena do čtyř etap. ČTK to řekla kastelánka zámku Zdeňka Dokoupilová. Majitelem památky je Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský.

"Celou sezonu, která začala 1. května, budeme bojovat se zvýšenou prašností v sálech a návštěvníci se nebudou moci volně pohybovat po prvním a druhém nádvoří, která jsou využívána jako zařízení staveniště a jsou uzavřena z důvodu oprav střech," sdělila Dokoupilová.

Letos by měli stavbaři opravit čelní fasády včetně střechy a významně pokročit s pracemi na severní terase. "První etapa revitalizace zámku zahrnuje restaurování nástěnných maleb v sala terreně, druhá opravy vnějšího pláště, střechy zámku a obnovy zahrady, třetí opravy kostela Nejsvětější Trojice se spojovací chodbou a čtvrtá mobiliáře do zahrady," uvedla kastelánka.

Zámek tak bude mít opravené střechy, novou čelní fasádu a na severní terase vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí. Rozšířen bude prostor sala terreny, která byla uzavřena. Obnovou projde i nástupní plocha. "Komunikace a zeleň před zámkem upravíme podle starého plánu nalezeného v archivu," uvedla Dokoupilová. Bude zpřístupněn i depozitář obrazů a nábytku a nově také spojovací chodba mezi zámkem a kostelem.

Rekonstrukce zámku je nejrozsáhlejší za poslední roky. Po restituci majetku v roce 1992 zahájil otec současného majitele Kryštof Kolowrat Krakowský obnovu fasád na druhém a třetím nádvoří. "Fasáda na prvním nádvoří a čelním průčelí je ještě z doby před rokem 1989. Střechy se zásadně neopravovaly od první třetiny minulého století. Spojovací chodba a kostel se dočká zásadní opravy od roku 1843," uvedla Dokoupilová. Projekt je spolufinancován EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Rychnovský zámek je dominantou města, sídlí v něm Muzeum a galerie Orlických hor, a většina zámku je přístupná. Jan Kolowrat-Krakowský byl donucen odejít s rodiči a se sestrou z tehdejšího Československa v roce 1968, kdy mu bylo deset let. Otec Kryštof restituoval v roce 1992 rodový majetek, který kromě zámku tvoří lesní a rybniční hospodářství. Od roku 1999 pokračuje v péči o rodový majetek jeho syn Jan Egon.