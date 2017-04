Firma Verizon oznámila, že zavádí nové nástroje, umožňující to, co má zatím k dispozici pouze Facebook a Google – provázání spousty informací o online chování jedné osoby na internetu s ověřenou informací o tom, kdo je touto osobou, k níž se všechna posbíraná data vztahují. Spojením velkého množství uživatelských dat s identitou uživatele lze za pomoci matematických analýz zjistit velmi mnoho o chování příslušného člověka, motivech jeho rozhodování aj. O něco takového se snaží každý, kdo soutěží o příjmy z online reklamy.

Verizon chce dosáhnut úspěchu kombinací offline informací o svých zákaznících (např. poštovní adresa uživatele, jeho emailová adresa, typ uživatelského zařízení) s cookies v browseru uživatele, online identifikátory firem Apple a Google a svým vlastním online identifikátorem. Soubor těchto údajů dále zkombinuje se svými masivními daty o uživatelově historii na internetu a preferencích uživatele, co se týče jím používaných zařízení.

Má to ale háček: jde o velmi výrazný zásah do soukromí každého uživatele. Jak uvedl Jason Kint, CEO Digital Content Next, asociace sdružující online vydavatele, který na oznámení firmy Verizon nedávno ostře reagoval, jde o obchodní praktiku, která podle nových pravidel FCC (FCC je regulátor elektronických komunikací v USA) vyžaduje souhlas uživatelů – tedy pravidlo tzv. opt-in. Můžeme dodat, že stejně tak budou tyto praktiky vyžadovat uživatelský souhlas podle dvou nových Nařízení o ochraně osobních údajů a o ochraně soukromí, které budou platit od května 2018.

Je ovšem možné, že pravidla FCC, která zatím nejsou závazná, budou změněna novou administrativou Donalda Trumpa. Stejně tak je možné, že jedno z výše zmíněných Nařízení EU – zatím pouze navržené Nařízení o ochraně soukromí, nebude přijaté, nebo bude významně změněné v rámci diskusí o návrhu, které nyní v EU probíhají.

Je však jasné, že se schyluje k významné globální válce nebo válkám o osobní údaje. Na jedné straně jsou internetoví obři, disponující obrovskou masou uživatelských dat, která jim umožňuje každoročně násobit příjmy z online reklamy díky tomu, že o nás vědí velmi mnoho informací.

Na druhé straně stojí státy a soukromé iniciativy, snažící se o přesun alespoň části kontroly nad osobními údaji do rukou občanů, těch, kterých se tyto osobní údaje týkají – jsou to jejich údaje, údaje o nich. Nejde jen o EU, ale v podstatě o všechny vyspělé státy světa. Nicméně každá firma, mající významné osobní údaje, si myslí pravý opak a tyto údaje považuje za své. Představují pro ně nejvýznamnější zdroj jejich příjmů.

Současně je však třeba zdůraznit, že i státy kontrolují rychle rostoucí soubory osobních údajů.

V pozadí nezůstanou ani jiné firmy, které také disponují rozsáhlými soubory osobních údajů, byť ne v tak širokém měřítku jako tři obři uvedení výše – Facebook, Google a Verizon – nejde jen o online firmy, ale např. o banky, pojišťovny aj. Mají se i tyto firmy vzdát části kontroly nad svými mohutnými databázemi, jak to navrhuje nová regulace v EU a jak k tomu do nástupu Donalda Trumpa směřovala v řadě ohledů i regulace v USA?

Jak vypadá situace u nás doma, v ČR? Velmi se těším na nějaké inovativní projekty, zvyšující míru kontroly jednotlivců nad svými osobními údaji, jako jsou např. tzv. private clouds, tedy bezpečné úložiště osobních údajů pro jednotlivce. Zatím jsem se ale s takovými projekty nesetkal. Doufám, že mě čtenáři třeba o podobných českých projektech napíší.

Jak tato válka, která již začala, dopadne? Těžko předvídat. Myslím si, že jde o velmi významný proces, který znovu definuje Internet na řadu dalších let. Jsem optimistou a věřím, že nikdo nemůže dlouhodobě kontrolovat online data velkého množství lidí, aniž by vyvolal mocnou protireakci a změnu pravidel.

Zbyněk Loebl je vedoucí práva nových technologií v advokátní kanceláři PRK Partners (www.prkpartners.com).