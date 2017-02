Valletta - Na Maltě dnes začal neformální summit Evropské unie, jehož první část se zaměřuje na omezení migrace přes Středozemní moře do Evropy. Německá kancléřka Angela Merkelová před začátkem jednání uvedla, že unie musí i v případě Libye dosáhnout při kontrole migrace toho, co se EU loni podařilo v důsledku dohody s Tureckem. Rakouský kancléř Christian Kern zdůraznil, že EU musí mít kontrolu nad tím, kdo na její území přichází.

Budeme mluvit o ochraně libyjského pobřeží a o zastavení nelegálního převádění a obchodu s lidmi. Víme, že situace uprchlíků v Libyi je dramatická, a proto musíme udělat totéž, co jsme udělali i ve spolupráci s Tureckem," řekla Merkelová.

Na základě dohody mezi EU a Ankarou z loňského března je možné vracet do Turecka migranty, kteří se přeplavili na řecké ostrovy. Unie výměnou za to přijímá uprchlíky, které si sama vybere, a finančně podporuje uprchlické tábory v Turecku. Po uzavření dohody se počet migrantů plavících se na člunech do Řecka výrazně snížil a nejdůležitější migrační trasou se opět stalo centrální středomoří. Loni se touto cestou, především z Libye do Itálie, dostalo do Evropy přes 181.000 lidí, tisíce na moři zemřely. O tom, že nastal čas tuto trasu uzavřít, hovořil už ve středu šéf unijních summitů Donald Tusk po schůzce s libyjským premiérem Fáizem Sarrádžem.

"Potřebujeme pravidla pro kontrolu migrace. Je nemyslitelné nechat na převaděčích, aby rozhodovali, kdo přijede do Evropy a kdo ne," řekl Kern. "Nesázíme na úplné uzavření, ale musíme migraci regulovat. Víme, že jsme se s integrací uprchlíků v zemích jako Německo, Rakousko, Švédsko nebo Dánsko dostali na hranici možného," řekl.

EU podle rakouského kancléře musí mít kontrolu nad svými hranicemi, zároveň však nemůže přehlížet situaci v uprchlických táborech v evropském sousedství. Unie se musí zasadit o to, aby se v těchto táborech dodržovala lidská práva.

EU by podle návrhu závěrečné deklarace dnešního neformálního summitu, který mají novináři k dispozici, měla například daleko výrazněji podporovat rozvoj a práci libyjské pobřežní stráže, ale i pomáhat slabé vládě v zemi s ochranou jižní libyjské hranice. Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi by EU chtěla zlepšit stav libyjských záchytných zařízení i organizaci návratů lidí domů z těchto center. Podle vysoce postaveného diplomata EU se blok v zásadě snaží postavit do cesty ekonomickým migrantům ze subsaharských afrických zemí několik překážek, které budou začínat už na jižní hranici Libye. Diplomaté připouštějí, že prosté zopakování loňské dohody s Tureckem není v zásadě možné kvůli situaci v Libyi a tamní slabé ústřední vládě. Unie proto chce například také podporovat komunity na libyjském pobřeží tak, aby tamní obyvatelé měli jiné možnosti obživy než spolupráci s převaděčskými gangy.

Sobotka: Podpora libyjské pobřežní stráže pomůže zastavit migraci

Vyšší evropská podpora libyjské pobřežní stráže, o níž by měl dnes rozhodnout neformální summit EU na Maltě, je podle českého premiéra Bohuslava Sobotky reálným řešením, které může pomoci se zastavením migrace. Podobně efektivní by podle něj měl být i další navržený bod, tedy pomoc libyjské vládě s ochranou jižní hranice země.

Poté, co loňská dohoda s Tureckem výrazně snížila migrační tlak na balkánské trase, vrátila se do centra pozornosti EU cesta v centrálním Středomoří. Především afričtí ekonomičtí migranti míří z libyjského pobřeží k italským břehům; loni se touto cestou do unie dostalo 181.000 osob, tisíce na moři našly smrt.

Evropa se nyní snaží tuto trasu efektivně uzavřít, diplomaté ale zdůrazňují, že vzhledem k rozdílným podmínkám nelze přímo zopakovat model dohody s Ankarou.

Česká republika je připravena pokračovat ve své finanční podpoře podobných plánů, nyní na podporu libyjské pobřežní stráže přispívá v desítkách tisíc eur. "Předpokládám, že bychom mohli pomáhat i v budoucnosti. Je to dobrá šance, jak zastavit nelegální imigraci do Evropy. Pojďme touhle cestou," poznamenal český premiér.

Sobotka připomněl, že právě na Maltě bylo koncem roku 2015 rozhodnuto o vzniku svěřeneckého fondu na pomoc rozvoje afrických zemí a také peníze z tohoto fondu by mohly být při řešení migračního problému využity.

EU už libyjskou pobřežní stráž pomáhá cvičit v rámci své vlastní protipřevaděčské operace Sophia. Nyní by měly být podpůrné programy výrazně rozšířeny. "V situaci, kdy lodě s uprchlíky zachytí libyjská pobřežní stráž, tak je může přímo vracet do Libye. Když tyto lodě v mezinárodních vodách zachytí evropské nebo italské pohraniční jednotky, tak tyto lidi logicky převáží na evropskou pevninu, což dále komplikuje migrační krizi," připomněl důvody Sobotka.

Evropa chce také ve spolupráci s mezinárodními organizacemi podpořit vládu v Tripolisu při budování jejích vlastních záchytných kapacit pro migranty a pomoci s jejich rychlejším vracením zpět do zemí původu.

Merkelová: EU musí hledat svou budoucnost bez ohledu na Trumpa

Evropská unie musí sama hledat svou roli ve světě a neměla by se soustředit na to, co zaznívá od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Při příjezdu na summit EU na Maltě to řekla kancléřka Merkelová. Rakouský kancléř Christian Kern podotkl, že nástup Trumpa může posloužit i k posílení a sjednocení unie. Podle českého premiéra Bohuslava Sobotky by Evropa neměla reagovat na novou americkou administrativu hystericky.

"V popředí našeho zájmu stojí jednání o Evropě, ne to, abychom se zabývali jinými částmi světa," řekla Merkelová na dotaz, co pro EU znamená příchod Trumpa do Bílého domu. Budoucnost EU je podle ní důležitější než rétorika, která zaznívá z USA po nástupu nové administrativy.

"I navzdory možná některým kontroverzním výrokům amerického prezidenta jsou (USA) pro Evropu důležitý obchodní partner a jsou také pro Evropu strategický bezpečnostní spojenec," poznamenal při příjezdu na summit český premiér. Partnerství Spojených států a Evropy by podle něj nemělo být rozebíráno na základě krátkých vzkazů nového prezidenta na twitteru. "Bude potřeba, až se nová americká administrativa usadí, aby začal běžet normální pragmatický dialog," myslí si Sobotka. EU a USA podle něj musí stejně jako v minulosti hledat společné zájmy například v obchodu, při řešení ohnisek nestability, migrace či při likvidaci teroristické hrozby.

"Může to být katalyzátor pro silnější Evropu, pro více sjednocenou Evropu," řekl rakouský kancléř Kern o dopadech Trumpova zvolení. Obecně nechtěl mluvit o novém americkém prezidentovi jako o hrozbě pro EU, některé aspekty jeho politiky však podle Kerna vyvolávají "jisté obavy".

Také francouzský prezident Francois Hollande upozornil na Trumpův nejasný přístup k evropským spojencům. "Kdo ví, co vlastně chce americký prezident ohledně NATO," podotkl. Hollande prý chápe, že se evropské země snaží rozvíjet své dvoustranné vztahy s Washingtonem, evropský přístup vůči USA ale podle něj musí být definován společně.

Podle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera po Trumpově nástupu je ve Spojených státech menší míra porozumění pro EU. "Mám dojem, že nová (americká) administrativa nezná Evropu do detailů, ale v Evropě mají detaily význam," řekl Juncker při příjezdu na summit.

Podle Sobotky z některých výroků evropských politiků vyplývá, že v současnosti neběží intenzivnější komunikace s USA. Obvykle velmi otevřená litevská prezidenta Dalia Grybauskaitéová to při příchodu komentovala slovy, že ke vzkazům nyní slouží právě jen twitter.

"Budu během našeho jednání apelovat, abychom s Američany intenzivněji komunikovali a pokusili se pochopit, v čem se po nástupu Trumpa bude americká politika lišit, v čem zůstane stejná. Je potřeba hledat elementární shodu a spolupráci. Navzdory všem problémům, nedorozuměním, výkřikům. Je potřeba udržet pragmatickou komunikaci a spolupráci," dodal Sobotka.