V základní škole ve Smetanově ulici v Chodově na Sokolovsku zasedli první školní den 4. září prvňáčci do lavic v dokončené nové přístavbě za 37 milionů korun. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - V mateřských, základních a středních školách dnes začal nový školní rok. Prvňáčků, pro které to byl nejvíce slavnostní den, usedlo do lavic přibližně 108.000. Jejich počet by podle odhadů ministerstva školství měl poprvé po dlouhých letech klesnout, a to asi o 9200. Po zhruba deseti letech naopak pravděpodobně o něco přibude středoškoláků. Ti na Akademii řemesel Praha - Střední škole technické v Praze zahájili nový školní rok s prezidentem Milošem Zemanem.

Návštěvu školy Zeman zahájil debatou s jejím vedením, poté se sešel se studenty prvních ročníků. Řekl jim, že ho předchází pověst člověka, který bojuje za to, aby byl kladen důraz na technické školství na všech vzdělávacích úrovních. Poznamenal, že sám se přesvědčil, že když člověka něco nebaví, dělá to špatně. Zeman chtěl se studenty debatovat, otázku mu ale žádný z nich nepoložil. Od školy dostal dřevěnou ptačí budku.

Nemocného ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD) na začátku školního roku zastoupili jeho náměstci, kteří zavítali na několik různých škol v Praze, Středočeském, Pardubickém a Olomouckém kraji.

Mnoha jihomoravským prvňáčkům zpříjemnil dnešní první den ve škole také dárek - vstupenka do Vida! science centra a Hvězdárny a planetária Brno. "Začátky ve škole mohou být pro prvňáčky náročné. V expozici Vida! ale zjistí, že objevování světa a poznávání vědy může být velká zábava a hra. Tímto projektem rádi prvňáčkům usnadníme a zpříjemníme vstup do školních let," uvedl Lukáš Richter, ředitel Vida! science centra.

Na Vysočině zase prvňáčci obdrželi takzvaný bezpečný kufřík, který už šestým rokem dostávají všichni prvňáci od Kraje Vysočina. Děti v něm našly cyklolékárničku, reflexní vestu a reflexní pásek a omalovánky. Radost jim udělal skládací traktor a dvojice igráčků. Obě figurky děti využijí při práci se stavebnicí ROTO určené pro práci v hodinách prvouky. Náplň kufříku má děti seznámit s bezpečností v dopravě a také vzbudit zájem dětí v nejnižších ročnících základních škol o manuální činnost.

Školní rok dnes začal také ve škole v Bohuslavicích na Náchodsku, kterými se v polovině srpna prohnala větrná smršť. Poničila zhruba osm desítek domů, včetně střechy na budově školy. Obci se už podařilo opravit jídelnu a kuchyň, na opravu ještě čeká tělocvična, řekl dnes ČTK starosta Jiří Tojnar. Poškozenou střechou do tělocvičny natekla voda, které stálo na dřevěných parketách zhruba deset centimetrů, proto bude nutné položit nový povrch. Do školy chodí zhruba pět desítek školáků od 1. do 5. třídy.

Žáci základní školy ve Městě Libavá na Olomoucku se musejí vypořádat zase s dřívějším začátkem vyučování. První vyučovací hodina jim totiž začíná už v sedm hodin ráno. Škola v nově vzniklé obci na okraji vojenského výcvikového prostoru Libavá musela před časem posunout začátek vyučování na sedmou hodinu kvůli tomu, že poslední ranní autobus přiváží žáky z okolních obcí už před sedmou hodinou.

O učivo nepřijdou ani děti, které do lavic nepustí nemoc. Už více než 60 let existuje při Fakultní nemocnici Brno škola, největší svého druhu v Česku. Pracovníci školy působí jak v areálu Dětské nemocnice v Černých Polích, tak na některých odděleních v Bohunicích. Školní rok dnes v nemocnici podobně jako v jiných školách nezačal hned plnohodnotnou výukou. Na některé děti doléhá smutek, že nemohou být se svými kamarády. "Paní učitelky jim přicházejí ten první den spíš oživit, rozveselit, aby jim pomohly po psychické stránce," řekla ředitelka Marie Plevová.

V mateřských, základních a středních školách přibude v tomto školním roce proti minulému zhruba 15.000 žáků. Vyšší bude počet dětí zejména v základních školách a předškolních zařízeních, mírně ale stoupne zřejmě i počet středoškoláků. Ministerstvo odhaduje, že do školek bude chodit 370.000 dětí, do základních škol 922.900 žáků a do středních škol asi 395.000 studentů.