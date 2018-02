Kodaň - V Dánsku se za poslední desetiletí ztrojnásobil počet dětí a dospívajících s diagnózou úzkosti či deprese. Nyní jich je téměř 7200, zjistil národní výbor pro zdraví. Podle některých odborníků za to mohou i vysoké požadavky a soutěživost ve společnosti, informoval zpravodajský portál The Local.

Skupina takto postižených mladých lidí se rozrostla z 2354 na 7189, uvedl výbor, jenž podléhá ministerstvu zdravotnictví. Údaj přitom nezahrnuje osoby, které navštěvují soukromé psychiatry.

Experti se zcela neshodnou, co je hlavním důvodem vzestupného trendu. Na tlaky, jimž jsou mladí vystaveni, upozornil Helge Toksvig Bjerre, jenž šéfuje charitě SIND Ungdom zaměřené na mentální zdraví dětí. "Je to částečně způsobeno tím, že dnes je na děti a dospívající příliš velký tlak. Žijeme v soutěživé společnosti, v níž jsou vysoké požadavky. Platí to jak pro sociální média, tak pro vzdělávací systém, kde se neustále kladou nové požadavky," prohlásil.

Jiní spíše věří, že nové případy jsou nové jen zdánlivě, neboť za nimi stojí lepší diagnostika. To tvrdí konzultantka dětské psychiatrie Pia Jeppesenová. Podle ní přibylo odborníků, a tudíž i evidovaných a léčených osob. Současně však připouští, že všechny děti s depresí se dosud diagnostikovat nepodařilo. Dodává, že až 20 procent dětí a mladistvých naplňuje v Dánsku klinická kritéria pro diagnózu úzkosti či deprese.