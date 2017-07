Praha - Osm let ve vězení si bývalý předseda představenstva zkrachovalé dražební společnosti Clanroy Milan Kremel odsedí za to, že peníze z dražeb používal na chod společnosti. Trest mu dnes pravomocně potvrdil odvolací pražský vrchní soud, který zároveň zamítl Kremelovo odvolání. Druhému obžalovanému Miroslavu Posekanému, který Kremela ve funkci předsedy nahradil, uložil soud 5,5 roku. Oba muži se dnešního jednání nezúčastnili.

Odvolací senát se zabýval případem, kdy Kremel zpronevěřil skoro 60 milionů korun státního podniku České dráhy (ČD). Kremel i Posekaný musí podle verdiktu způsobenou škodu Českým drahám nahradit. Mají rovněž zakázáno působit ve funkcích statutárních orgánů obchodních společností, Kremel na deset let, Posekanému uložily soudy sedmiletý zákaz.

Kremel podle soudu v roce 2013 jako předseda představenstva firmy Clanroy nepřevedl v téměř 50 případech peníze z dražeb na účty ČD a místo toho z nich financoval chod společnosti a platil její pohledávky. Dráhy tak nedostaly například 6,2 milionu korun za nemovitosti na pražských Vinohradech nebo 6,7 milionu za nemovitosti v Pardubicích.

Posekaný, který v listopadu stejného roku Kremela nahradil, nepřevedl peníze drahám podle soudu v devíti případech a způsobil škodu zhruba osm milionů korun.

Soudkyně pražského městského soudu Silvie Slepičková v březnu uvedla, že oba obžalovaní nejsou ústředními postavami kauzy, ale posloužili jako tzv. bílí koně, které ovládal někdo z pozadí. Podle soudu ale jednali úmyslně a za své působení dostávali odměnu.

Kremel vinu nepopíral. Hájil se tím, že s funkcí šéfa představenstva neměl zkušenosti, a dodal, že dnes by postupoval jinak. Jeho advokátka Petra Lamková dnes žádala, aby soud jeho trest zmírnil. "Mému klientovi se trest ve výši osmi let zdá nepřiměřeně přísný s ohledem na další tresty, které mu byly uloženy," poukázala dnes obhájkyně na to, že soud Kremelovi uložil i zákaz činnosti a náhradu škody. Nižší trest žádala i zástupkyně Posekaného.

Firma Clanroy je ovládána společností se sídlem na Seychelských ostrovech a v minulosti prodávala nepotřebný majetek státních firem. Než se na konci roku 2013 dostala do insolvence, patřila k předním dražebním firmám v Česku.

Soudy začaly kauzu rozplétat v listopadu 2014. Kremel se nějakou dobu skrýval v zahraničí, například v Belize. Loni byl zatčen v Německu, které jej vydalo do Česka. Od té doby je ve vězení.