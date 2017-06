Ostrava - Za znásilnění tří dětí a pokus o vraždu šestileté dívky dnes Krajský soud v Ostravě uložil výjimečný trest. Pětačtyřicetiletého Reného Nagye z Třince poslal soud do vězení na 20 let. Muž s trestem nesouhlasí a ještě v jednací síni se odvolal. Státní zástupce se práva na odvolání vzdal. Podle soudu obžalovanému přitížilo, že jeho oběti byly děti a že útok opakoval.

V minulosti už byl Nagy za podobný zločin odsouzen. Po propuštění se ale nenechal ambulantně léčit. I proto soud nařídil, že po odpykání trestu musí Nagy do ústavu a znova se léčit.

Všechny případy se staly loni od července do září v Třinci na Frýdecko-Místecku. Dva chlapce a dívku ve věku od šesti do deseti let Nagy podle obžaloby vylákal pod různou záminkou do odlehlých míst třineckého lesoparku. Tam je svlékl a osahával. Chlapci se po nějaké době vysmekli a z místa utekli. Šestiletá dívka křičela o pomoc, podle rozsudku se ji Nagy pokusil i zabít.

Podle obžaloby Nagy dívenku strhl na zem a opakovaně škrtil tričkem, až upadla do bezvědomí. "Přestal až v okamžiku, kdy nejevila známky života. Byl přesvědčený, že je mrtvá. Jeho cílem bylo zbavit se jediného svědka," řekla u soudu žalobkyně. Jedině s touto částí obžaloby u soudu Nagy nesouhlasil. "Nechtěl jsem jí ublížit, chtěl jsem ji jen zklidnit," uvedl. Podle soudu ale je jednoznačné, že chtěl holčičku zabít. "Nebylo to sice promyšlené jednání, ale zkrat. Což jej ale neomlouvá," řekl soudce, který rodině dívky přiznal odškodné 300.000 korun.

Policisté Nagyho dopadli krátce poté, co byla v lesoparku loni v září nalezena polonahá šestiletá dívka. Ztratila se při vycházce, což ohlásili její příbuzní. Nahou ji našel kolemjdoucí. O pár hodin později policisté zadrželi i podezřelého muže. Při vyšetřování vyšlo najevo, že útoků na děti má na svědomí více.