Praha - Za úmyslné hrubé zkreslení posudku ve prospěch lobbisty Romana Janouška uložil soud bývalému dopravnímu znalci Jiřímu Dolečkovi podmíněný trest vězení v délce 18 měsíců. Obžalovaný má také zaplatit státu 7800 korun, které za zhotovení posudku obdržel. Čtyřiaosmdesátiletý důchodce trvá na svých odborných závěrech a tvrdí, že případ Janouškovy nehody byl justiční omyl. Dnešní verdikt není pravomocný.

Doleček hodnotil v roce 2013 jakožto znalec povolaný obhajobou situaci, při níž Janoušek srazil autem ženu v pražských Nuslích. Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Milana Rossiho si počínal zcela v rozporu jak s etikou, tak i s povinnostmi znalce. Mimo jiné dělal závěry také z odvětví lékařství, což mu jako expertovi na silniční dopravu vůbec nepříslušelo. Trestný čin prý spáchal hned dvakrát: poprvé, když nepravdivý posudek vypracoval, podruhé, když jeho závěry prezentoval v hlavním líčení.

"Bylo potřeba najít nejpříznivější variantu skutkového děje pro obviněného (Janouška). To je v pořádku, znalec takové zadání akceptovat musí, ale pak je na jeho profesionalitě, zda obhájci předloží variantu bez opomenutí zásadních důkazů, k čemuž nedošlo," konstatoval Rossi.

Doleček ve svém posudku potvrdil lobbistovu verzi, podle níž Janoušek ženu neviděl a zřejmě ji jen zachytil zpětným zrcátkem. Toto tvrzení však vyvrátil následný revizní znalecký posudek a také odposlechy z Janouškova telefonu. Lobbistův soudce proto podal podnět k prověření toho, zda Doleček nespáchal trestný čin. Muži hrozilo až tříleté odnětí svobody.

"Byl jsem potrestán za stoprocentní pravdu. Lež dostala zelenou," řekl novinářům Doleček, který si stejně jako státní zástupce ponechal lhůtu k případnému podání odvolání. "Pokud jde o ten peněžitý trest, já to samozřejmě zvládnu, ale obhajoba už mě stála několik desítek tisíc - já už jsem to, co jsem vyfasoval za ten posudek, x-krát zaplatil," dodal. Pokud by peníze neuhradil, má jít podle soudce na čtyři měsíce do vězení.

Doleček ve své výpovědi uvedl, že k vypracování posudku ho vyzval kamarád z dob, kdy pracoval pro vojenskou prokuraturu. Potkali se prý náhodně v den, kdy šel Doleček kvůli pokročilému věku odevzdat znalecké razítko. Muže nejmenoval, s Janouškem prý ale nemá nic společného.

Svůj posudek Doleček opíral mimo jiné o to, že sražená žena měla žebra poraněná takovým způsobem, že zranění muselo být způsobeno jen zpětným zrcátkem. Připustil ale, že se neseznámil se všemi důkazy ze spisu - neviděl například DVD s vyšetřovacími pokusy z místa činu.

"Znalci, především z oboru silniční dopravy, si zvykli na nepostižitelnost, respektive složitou postižitelnost jejich závěrů," prohlásil při odůvodňování verdiktu Rossi, jehož soud má v gesci všechny dopravní nehody na území hlavního města.

Státní zástupce Ondřej Šťastný vyslovil ve své závěrečné řeči názor, že Doleček musel dobře vědět, že jeho posudek může být hrubě zkreslený. "Byl to zkušený znalec, ne nějaký prosťáček," poznamenal. "Věc je o to závažnější, že se v dané věci v té době jednalo o trestný čin vraždy. Kde už jinde bychom měli očekávat řádnou a precizní znaleckou činnost?" uvedl.

Janouška justice nakonec nepotrestala za pokus o vraždu, ale za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky - a to 4,5 lety vězení. Do vězení sice nastoupil, výkon trestu má ale dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů.