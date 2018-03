Praha - Za úmyslnou záměnu léků ve farmaceutické firmě Zentiva potrestal pražský městský soud bývalého zaměstnance firmy Lukáše Bohanuse dvouletou podmínkou se zkušební dobou na čtyři roky. Vyhověl odvolání žalobkyně a o rok zpřísnil podmínku, kterou muži uložil obvodní soud. Bohanus, který podle verdiktu musí Zentivě zaplatit škodu 7,5 milionu korun, vinu odmítá. Rozsudek je pravomocný.

Sedmadvacetiletý muž, který pracoval jako operátor lékové linky, podle obžaloby vložil v lednu 2016 originální blistr s lékem proti úzkosti Neurol do dvou krabiček od přípravku k léčbě vysokého tlaku Atram. Tyto krabičky pak vložil do většího balení krabiček s prvním léčivem. Balení bylo určeno pro polský trh.

Případ byl odhalen v září 2016. Na záměnu se přišlo při kontrole zásilky v Polsku, zpočátku však nebyl zřejmý rozsah a charakter záměny, což si vyžádalo rozsáhlá opatření. Zentiva musela kvůli podezření, že některá balení obsahují jiné tablety, stáhnout některé léky od pacientů a zdravotnických zařízení.

Státní zástupkyně dnes žádala, aby původně uloženou roční podmínku soud zpřísnil. Obhájkyně Bohanuse naopak chtěla, aby senát muže zprostil viny, nebo vrátil případ k obvodnímu soudu.

Předseda odvolacího senátu Luboš Vlasák ohledně délky trestu vyhověl státní zástupkyni. Popis skutku v rozsudku ale upravil tak, aby byl pro Bohanuse příznivější. Vypustil například pasáž, kde obžaloba tvrdila, že bylo poškozeno dobré jméno Zentivy. "Tvrzení neodpovídá hospodářským výsledkům společnosti a ani tomu, jak se sama prezentuje," řekl Vlasák.

Odmítl ale, že by důkazy k usvědčení muže nestačily. Bohanus totiž v odvolání tvrdil, že léky mohl vyměnit někdo jiný, například pracovník skladu. To je ale podle Vlasáka vyloučeno, protože u opiátů, jako je Neurol, platí zvýšená bezpečnostní opatření. Ve skladu byla navíc paleta obsahující vyměněné léky pod kamerovým dohledem, na vyšší polici a balení s vyměněnými léky bylo vespod. "Představa, že ve skladu pod kamerou někdo leze do výšky pěti metrů, v ruce nůž, aby vyměnil Neurol za Atram, to jsme odmítli jako jednoznačnou spekulaci," řekl Vlasák.

Podle něj není možné ani to, že by krabičky od Atramu zůstaly ve stroji z předchozí várky a Neurol do nich byl zabalen kvůli technické závadě. "Je technicky vyloučeno, že kvůli špatnému čištění mohla ve stroji zůstat krabička s příbalovým letákem. Chyba nebyla v první krabici, ale až v pětačtyřicáté," dodal Vlasák.

Případem se zabýval i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který také vyloučil, že by záměna mohla vzniknout kvůli technické chybě, naopak ji označil za selhání jednotlivce. Podle ústavu bylo kvůli záměně staženo přes 100 milionů balení léků, a šlo tak o největší podobný případ v Česku.