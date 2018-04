Praha - Bývalý detektiv Jiří Komárek nebude potrestán za to, že nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací. Soud mu původně uložil roční podmínku. Krajský soud v Praze však dnes vyhověl Komárkovu odvolání, zrušil původní verdikt a zprostil ho obžaloby. Rozsudek je pravomocný, lze proti němo podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Komárek obvinění dlouhodobě odmítá. Čelil obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozilo až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Komárek obvinil Tuhého z úniku informací v červnu 2016, tedy v době reorganizace části policie, při které se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Komárek patřil k nejhlasitějším kritikům reformy. Podle něj byla připravena s cílem odstranit tehdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu. Tvrdí, že výrokem chtěl docílit toho, aby se o ní začalo více diskutovat.