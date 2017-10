Praha - Za tzv. vybržďování auta, ve kterém cestovala bývalá družka a malý syn, dostal řidič z dálnice D1 desetiměsíční podmíněný trest a čtyřletý zákaz řízení. Soudní senát se dnes přiklonil k názoru, že muž nespáchal pokus o těžkou újmu na zdraví, ale mírněji postižitelný trestný čin nebezpečného vyhrožování. Podle státní zástupkyně, která pro řidiče požadovala pětiletý trest, stály za útokem dlouhodobé spory o opatrovnictví dítěte. Rozsudek není pravomocný.

Incident se stal loni 12. srpna na pražském úseku D1 ve směru na Brno. Řidič Fordu Transit tam podle verdiktu opakovaně ohrozil posádku menšího Fordu Mondeo. Po několika nebezpečných manévrech, kvůli nimž muselo auto intenzivně brzdit do téměř úplného zastavení, pachatel údajně zatelefonoval spolujezdkyni v mondeu - své někdejší přítelkyni - a hrozil jí, že "to do nich napálí". Zanedlouho přidal další vybržďování.

Mondeo řídil nevlastní dědeček tříletého syna obžalovaného, profesionální řidič. V autě má kameru a incident si nahrál.

Obžalovaný se hájil tím, že jel jako obvykle do práce a nejprve nevěděl, kdo v druhém autě sedí. Z vozu prý totiž někdo vyhodil předmět, který mu poškodil čelní sklo. Proto se snažil upozornit a zastavit jeho řidiče, rozhodně prý nikoho nevybržďoval.

"Trestnou činnost naprosto bagatelizuje. Můj dojem z něj je, že mu do současné doby vůbec nedošlo, že mohl zabít svého syna. Upřednostnil své osobní zájmy a rozpor s přítelkyní. Chybí mu jakýkoliv náhled na věc, poučení se. Nezaznamenala jsem, že by toho litoval," uvedla na mužovu adresu státní zástupkyně Radka Miclíková.

Advokát obžalovaného soudu navrhoval předání věci do přestupkového řízení.

Obžaloba vyhodnotila skutek jako pokus o těžké ublížení na zdraví více lidí a dítěte, za který řidiči hrozilo pět až 12 let vězení. U nebezpečného vyhrožování vůči dítěti lze uložit maximálně tři roky za mřížemi.