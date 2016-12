Právě zveřejněno

Praha - Za vraždy tří pražských taxikářů si má obžalovaný David Virgulák odpykat doživotní trest vězení. Rozhodl o tom dnes pražský městský soud, podle něhož vraždil, aby měl peníze na drogy. Muž vinu odmítá. Rozsudek není pravomocný. Kauzou se kvůli odvolání Virguláka bude zabývat vrchní soud.

První taxikář zemřel v lednu 2014, další dva během jediné noci v dubnu téhož roku. Podle obžaloby vraždil Virgulák kvůli penězům pokaždé tak, že si v centru Prahy zastavil taxi a nechal se odvézt na odlehlé místo. Tam řidiče střelil do hlavy a okradl ho. Vozem se vždy vrátil zpátky do středu metropole a tam ho zaparkoval.

Video: Za vraždy tří pražských taxikářů soud uložil doživotí 20.12.2016, 12:48, autor: hbv/ama, zdroj: ČTK

Za zásadní důkaz soud označil pachové stopy obžalovaného, které se našly ve vozidlech zavražděných taxikářů. Stopy při procesu zpochybňoval Virgulákův advokát Michal Stupka, podle něhož nemohou být použity jako důkaz, jelikož nebyly odebrány podle pravidel. Soudkyně Veronika Čeplová ale dnes při zdůvodnění rozsudku uvedla, že policie nepochybila. "K žádnému omylu nedošlo, nemohlo dojít k záměně pachových stop. Naprosto jsme vyloučili možnost, že by se s nimi mohlo manipulovat," řekla Čeplová.

Kromě pachových stop všechny činy spojuje také vražedná zbraň, kterou však policie nenašla. Soudkyně připomněla, že znalci určili ráži a typ zbraně. Právě takovou zbraň Virgulák popsal, když se podřekl na policii. Za další podstatný důkaz soudkyně označila výpovědi spoluvězňů, kterým se o vraždách v cele údajně svěřil Virgulákův mladší bratr Petr. Vězně v té době odposlouchávala také policie. Podle soudkyně znali takové podrobnosti z vražd, které si nemohli vymyslet.

Za další podezřelé okolnosti soudkyně označila například peněženku jednoho ze zavražděných taxikářů, kterou měl Virgulák u sebe, nebo to, že u sebe v období vražd měl hodně peněz, které nemohl získat jinak než loupením. Podotkla také, že vraždy přestaly v době, kdy Virgulák nastoupil do vězení k výkonu jiného trestu.

Soud vynesl trest v souladu s návrhem státního zástupce Vladimíra Pazourka. Virgulák byl dvacetkrát soudně trestán a doživotní trest by měl podle soudu zajistit ochranu společnosti. "Jediné, co obžalovanému polehčuje, je jeho intelekt, který bohužel nedal do služeb dobra," uvedla Čeplová.

Virgulák při příchodu do soudní síně novinářům řekl, že nevěří v osvobozující rozsudek. Pří vyhlášení verdiktu působil klidně. "Já jsem nikoho nezabil," prohlásil Virgulák, když ho eskorta odváděla po konci jednání. Jeho advokát uvedl, že chce využít všech dostupných prostředků, aby rozhodnutí o nejpřísnějším možném trestu zvrátil.

První vražda taxikáře se podle obžaloby pravděpodobně stala na silnici nedaleko Luk pod Medníkem. Další dvě vraždy pachatel přidal v noci z 10. na 11. dubna, těla obou obětí zanechal na cyklostezce u Uhříněvsi.