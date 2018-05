Olomouc - Za loňskou vraždu muže v Lipové - lázních na Jesenicku dnes potrestal olomoucký krajský soud sedmatřicetiletého Reného Bučana 12 lety vězení. Obžalovaný podle rozsudku nejprve zbil svého domácího, se kterým žil pod jednou střechou šest let, a poté v domě založil požár. Tělo napadeného našli až hasiči, dvaašedesátiletý muž se udusil oxidem uhelnatým. Škoda při požáru dosáhla 400.000 korun. Bučan založení požáru popíral, přiznal se pouze k napadení. Proti rozsudku se odvolal.

Státní zástupce muže původně obžaloval za vraždu s rozmyslem se sazbou 12 až 20 let. Podle soudce však o rozmysl nešlo, sazba se tak snížila na deset až 18 let. "Obžalovaný byl již v minulosti trestán, podle znalců je jeho resocializace téměř nulová. Trest jsme mu uložili v dolní třetině a to 12 let nepodmíněně. Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou," uvedl soudce Eduard Ondrášek.

Tragédie se odehrála loni v březnu. Bučan podle obžaloby staršího muže, u kterého bydlel, nejprve fyzicky napadl a poté z domu odešel. Když se o něco později vrátil, zjistil, že špatně dýchá. Podle obžaloby do postele napadeného položil zapálené čajové svíčky a odešel pryč. V domě poté začalo hořet a oběť se udusila zplodinami.

Soud se ztotožnil s tím, že požár úmyslně založil právě obžalovaný. "Znalci vyloučili, že by šlo o technickou závadu či samovznícení, požár musel být založen úmyslně. Kromě poškozeného se zde pohyboval pouze pan Bučan," uvedl soudce. Obžalovaný se podle něj hasičům k založení požáru přiznal, poté už se však ke své neprocesní výpovědi nehlásil a záměrně založený požár popíral.

"Řetězec nepřímých důkazů svědčí o tom, že požár v domě založil obžalovaný," uvedl soudce. Stejný názor měl i žalobce, který pro obžalovaného původně žádal 15 let. "Motivem byla snaha poškozeného vystěhovat jej ze společného obydlí, tím by přišel o střechu nad hlavou. Jejich soužití provázely četné konflikty, charakterizoval bych to jako týrání, obžalovaný měl zřejmě navrch. Šlo o formu napadání, drobných krádeží a ústrků," uvedl žalobce Jan Grmela.

Bučan se přiznal pouze k napadení. Podle jeho obhájkyně Šárky Zapletalové chybějí k založení požáru důkazy, muž prý neměl k vraždě důvod a smrtí domácího by nic nezískal. "Je mi líto, co se mu stalo. Nemám v tom požáru žádné prsty," hájil se dnes Bučan.

V Olomouckém kraji nejde o ojedinělý případ, kdy vraždu měl podle kriminalistů zamaskovat následný požár. Loni v září policisté obvinili z pokusu o dvojnásobnou vraždu osmačtyřicetiletého muže ze Šumperska. Podle nich po potyčce založil požár v rodinném domě, který se svými oběťmi obýval, a odešel. Přiotrávené muže z hořícího domu zachránili hasiči.