Ilustrační foto - Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanula 8. března osmatřicetiletá Vladislava Procházková (na snímku), která loni v Pohořelicích na Brněnsku bodla přítele po předchozí rozepři do srdce, muž na místě zemřel. Žena dostala trest mimořádně pod hranicí trestní sazby, šest let. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za vraždu svého přítele si osmatřicetiletá Vladislava Procházková z Pohořelic na Brněnsku definitivně odpyká šest let vězení. Trest, který jí uložil brněnský krajský soud mimořádně pod hranicí trestní sazby, jí dnes pravomocně potvrdil olomoucký vrchní soud. Proti původnímu rozsudku se odvolala pouze obžalovaná. Podle obhajoby nešlo o vraždu, ale o zabití, za které by ženě hrozil mírnější trest. Odvolací soud to však odmítl. Trest si žena odpyká ve věznici s ostrahou.

"Odvolání obžalované jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás soud prvního stupně správně posoudil jednání obžalované jako zločin vraždy, a nikoli jako zločin zabití, neboť pro mírnější kvalifikaci zločinu zabití nebyly dány podmínky. Chování usmrceného nevykazovalo takové intenzity, aby se dalo posoudit jako předchozí zavrženíhodné jednání," řekl dnes ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.

Pokud by žena byla souzena za zabití, hrozila by jí sazba tři až deset let. Za vraždu může soud uložit deset až 18 let, i tak si trest odpyká mimořádně pod hranicí trestní sazby. "Soudem uložený trest odnětí svobody ve výměře šest let považujeme za spíše mírný, ale v úvahách o možném zpřísnění trestu nám brání absence odvolání státního zástupce v neprospěch obžalované," doplnil mluvčí soudu.

Tragédie se odehrála loni v srpnu v Pohořelicích na Brněnsku. Podle obžaloby Procházková bodla svého partnera v maringotce, kde bydlela, nožem o délce asi 17 centimetrů. Podle obžaloby byla intenzita bodnutí značná, nůž prošel i přes žebro. Muže zasáhla přímo do srdce, osmačtyřicetiletý muž zemřel krátce po příjezdu záchranářů. Podle znalce měla žena v krvi minimálně dvě promile alkoholu.

Obžalovaná uvedla, že ji partner dlouhodobě napadal a choval se tak i osudný den. Po incidentu mu poskytla první pomoc a nechala zavolat záchranáře. Soud jí uložil trest pod tuto sazbu kvůli polehčujícím okolnostem. Žena se doznala, poskytla první pomoc, zavolala záchranáře, spolupracovala, činu lituje a před tím byla bezúhonná, uvedl již dříve brněnský krajský soud.