České Budějovice - Osmnáctiletého Lukáše Hajného, který loni v prosinci na Českobudějovicku napadl dva policisty, z nichž jeden zemřel, odsoudil dnes Krajský soud v Českých Budějovicích za vraždu na 18 let do vězení. Soudkyně Olga Smrčková řekla, že za zvlášť závažný zločin vraždy by měl jít do věznice se zvýšenou ostrahou. Hajný musí zaplatit poškozeným a také Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a Policii ČR zhruba 1,75 milionu Kč. Soudkyně řekla, že je odsouzen k ochrannému léčení ústavní formou. Rozsudek není pravomocný, obhájce se na místě odvolal. Státní zástupce navrhoval trest za vraždu v horní hranici sazby, která je 12 až 20 let, obhájce žádal tři roky až deset let vězení.

Hajný loni 18. prosince ve Velicích, části obce Dříteň na Českobudějovicku, napadl podle obžaloby dřevěnou tyčí a nožem dva policisty, jeden z nich na následky zranění zemřel. Hajný vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem drog a myslel si, že jde o teroristy.

Žalobce pro něj výjimečný trest nenavrhl jen proto, že se činu dopustil ještě jako mladistvý. Naopak obhájce navrhoval trest pro lidi nepříčetné po použití návykové látky. Žalobce Petr Dušek počká, až mu přijde písemné vyhotovení rozsudku, pak se rozhodne, zda napadne výrok o trestu.

"Z důkazů jednoznačně vyplynulo, že naprosto bezdůvodně proti nim zaútočil kuchyňským nožem, oba pobodal, v důsledku čehož jeden z policistů svým zraněním podlehl. U čepele nože dlouhé 160 milimetrů si musel být vědom, že může způsobit smrt. Nelze přehlédnout, že naprosto bezdůvodně zavraždil jednoho člověka a druhého se pokusil zavraždit, ta závažnost a škodlivost toho jednání je velká," řekl při závěrečných řečech Dušek.

Hajný se hájil tím, že nepoznal, že jde o policii. Podle soudkyně to muselo být zřejmé, protože měli uniformy a Hajného vyzvali, aby zanechal protiprávního jednání. "Z důkazů vyplývá, že obžalovaný velmi dobře věděl, že rodina policii zavolala. Soud vzal v úvahu, že obžalovaný zasáhl oblast břišní a hrudní, kde se nachází životně důležité orgány, musel být srozuměn s tím, že může způsobit smrt," řekla při odůvodňování rozsudku Smrčková. Podle ní věděl, jak na něj droga působí.

Druhý z policistů bude mít podle ní doživotní následky. Smrčková navrhla Hajnému ochranné protitoxikomanické léčení ústavní formou, protože se činu dopustil pod vlivem pervitinu. "Jeho pohyb na svobodě je nebezpečný, bude se učit návykům, které mu primární rodina nedala, selhala svým nekritickým a hyperprotektivním přístupem," řekla soudkyně.

Obhájce Miroslav Kříženecký se odvolá k Vrchnímu soudu v Praze. Hajný podle něj považuje výrok o vině za nezákonný. "To je absolutně drakonický, zbytečný trest, který nemá obdoby. Já jsem v životě dvakrát navrhoval trest smrti, ale takhle drakonické tresty v takovém případě u tak mladého člověka, to je naprostý nesmysl," řekl ČTK Kříženecký.

Poškozeným musí Hajný podle rozsudku zaplatit 1,3 milion odškodné, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra 416.909 Kč, Krajskému ředitelství Policie ČR necelé 3000 korun. Zákrok policistů podle soudkyně přezkoumala inspekce a odpovídal situaci na místě a dostupným informacím.

"Neměli informace, že by byl ozbrojen něčím jiným než násadou od koštěte," řekla soudkyně s tím, že znalci vyloučili u Hajného toxickou psychózu. Výjimečný trest nenavrhla, protože podle znalců není vyloučena Hajného resocializace. Připomněla, že kvůli dlouhodobému užívání drog se opakovaně choval agresivně. Soudní znalkyně Lenka Fiedlerová 11. července uvedla, že Hajný není duševně nemocný a jeho rozpoznávací schopnosti jsou snížené zcela nepodstatně.