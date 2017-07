České Budějovice - Osmnáctiletý Lukáš Hajný, který loni v prosinci na Českobudějovicku napadl dva policisty, z nichž jeden zemřel, dostal dnes u Krajského soudu v Českých Budějovicích trest 18 let vězení za vraždu. Hajný musí také podle rozsudku zaplatit poškozeným, Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra a Krajskému ředitelství Policie ČR celkem 1,75 milionu Kč. Soudkyně Olga Smrčková také řekla, že je Hajný odsouzen k ochrannému léčení ústavní formou. Rozsudek není pravomocný.

Státní zástupce navrhoval trest za vraždu v horní hranici sazby, která se pohybuje od 12 do 20 let, zatímco obhájce pro něj žádal tři až deset let vězení.

Hajný loni 18. prosince ve Velicích, části obce Dříteň na Českobudějovicku, napadl podle obžaloby dřevěnou tyčí a nožem dva policisty, jeden z nich na následky zranění zemřel. Hajný vypověděl, že byl v den vraždy pod vlivem drog a myslel si, že jde o teroristy.

Žalobce pro něj výjimečný trest nenavrhl jen proto, že se činu dopustil ještě jako mladistvý. Naopak obhájce navrhoval trest pro lidi nepříčetné po použití návykové látky.

"Z důkazů jednoznačně vyplynulo, že naprosto bezdůvodně proti nim zaútočil kuchyňským nožem, oba pobodal, v důsledku čehož jeden z policistů svým zraněním podlehl. U čepele nože dlouhé 160 milimetrů si musel být vědom, že může způsobit smrt. Nelze přehlédnout, že naprosto bezdůvodně zavraždil jednoho člověka a druhého se pokusil zavraždit, ta závažnost a škodlivost toho jednání je velká," řekl při závěrečných řečech státní zástupce Petr Dušek.

Soudní znalkyně Lenka Fiedlerová 11. července uvedla, že Hajný není duševně nemocný a jeho rozpoznávací schopnosti jsou snížené zcela nepodstatně. Hajnému navrhla protidrogovou léčbu, ale nevidí smysl v psychiatrické léčbě.

"Člověk má (při ústavní léčbě) režim, je mu odebrán telefon, musí vykonat určitý obnos práce, chodí do skupinové terapie, jeho čas je přesně strukturovaný," vysvětlovala znalkyně na dotaz soudkyně, proč nestačí léčb ambulantní.