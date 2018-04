Plzeň - Na 19 let do věznice s ostrahou poslal dnes Krajský soud v Plzni ženu obžalovanou z loňské vraždy jejího novorozeného dítěte. Dvaadvacetiletá žena z Plzně po utajovaném těhotenství sama doma porodila. Ve strachu, že se o nechtěném děcku dozví její přítel, který nečekaně přišel domů, uhodila děvčátko nejméně dvakrát hlavičkou o roh sprchy, bodla ho nožem do krku a šíje a několikrát udeřila do hlavy paličkou na maso. Dítě těžkým poraněním hlavy a otoku mozku týž den v nemocnici podlehlo. Žena se přiznala. Rozsudek není pravomocný, neboť se proti němu na místě odvolala.

Ženě hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest, tedy až doživotí. Státní zástupkyně požadovala 15 let vězení. To soudce označil s ohledem na ženino jednání za příliš mírný trest. Obhajoba naopak usilovala o to, aby soud jednání kvalifikoval jako vraždu novorozeného dítěte matkou, která v rozrušení z porodu usmrtí své dítě. Za to hrozí trest tři až osm let vězení. Soud to ale na základě vyjádření znalců odmítl. Odmítl i návrh obhajoby na možnou kvalifikaci za zabití v silném rozrušení ze strachu, úleku či zmatku se sazbou pět až 15 let.

"Pořád jsem doufala, že to přítel nezjistí. Byla jsem strašně hloupá. On za to nestál. Udělala jsem hroznou věc. Je mi to líto," uvedla při výpovědi u soudu obžalovaná.

Podle spisu loni 13. srpna po utajovaném těhotenství porodila zdravé donošené a plně životaschopné děvče. Těhotenství tajila před svou rodinou i před přítelem, s nímž žila. Rostoucí břicho odůvodňovala nemocí ledvin, dokonce falšovala lékařskou zprávu. Když přišel porod, dřív, než si spočítala, byla doma sama. Přítel se ale nečekaně vrátil. U soudu vypověděla, že k násilí proti novorozenci ji vedl strach, že kdyby se o dítěti dozvěděl, opustil by ji. Původně prý plánovala, že dítě porodí anonymně a dá k adopci nebo ho dopraví do babyboxu.

Když se přítel vrátil domů, děcko prý chtěla jen omráčit, aby neplakalo a schovala do koše na prádlo. Pak ho prý opět ze strachu z prozrazení ještě bodla nožem do krku a šíje, udeřila paličkou na maso do hlavy a zas schovala do koše. Jednala prý v rozrušení. Když přítel viděl, že je od krve, tvrdila mu, že se řízla a že jí praskla cysta. Přivolaným záchranářům porod přiznala, tvrdila ale, že dítě už odnesla porodní asistentka. V koši na prádlo ho později objevili policisté.

Obžalovaná podle znalců trpí závislou poruchou osobnosti. Projevuje se podřizováním, strachem z opuštění, vzdává se samostatných rozhodnutí.

"Je jedno, jestli obžalovaná dostane rok nebo doživotí. To je je jedno, je to zkažený lidský život, to se nevrátí. Hodně lidí kolem to postihlo. i moji rodinu," řekl ČTK po vynesení rozsudku nyní už bývalý přítel ženy a otec zavražděného dítěte. Až u soudu se dozvěděl, že jeho partnerka o těhotenství věděla od ledna. "Bylo spoustu času to řešit. Každá situace má řešení, tohle řešení nebylo," řekl. Je přesvědčený, že kdyby mu to řekla, společně by věc s pomocí obou svých rodin vyřešili.

V krátké době je to druhý případ, kdy soud v Plzni řeší případ, kdy matka zavraždila své novorozené dítě. Před dvěma týdny soud nepravomocně odsoudil třicetiletou matku k 17 rokům vězení za vraždu novorozeného chlapce loni v červenci.