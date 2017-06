Praha - Za vraždu novorozence si jeho matka ze Štětí na Litoměřicku odpyká 15 let vězení. Trest jí dnes potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, jehož rozsudek je pravomocný. Matka dvou dětí porodila životaschopného chlapce doma, uložila ho do igelitové tašky a odnesla ven, kde ho pohodila.

Žena podle verdiktu porodila dítě loni v březnu. Nechodila na lékařské prohlídky a na těhotenství se nijak nepřipravovala. Obžalovaná sama u ústeckého krajského soudu uvedla, že těhotenství neřešila kvůli krizi ve vztahu a plánovala, že dítě uloží do babyboxu.

Po porodu matka chlapečka neošetřila ani neomyla. Zabalila ho do ručníku a igelitové tašky, kterou zavázala. "Věděla, že se dítě v tašce brzy udusí," uvedl soud. Chlapec zemřel zřejmě po několika minutách. Jeho tělo našel o měsíc později na poli traktorista.

Obžaloba navíc tvrdila, že žena dítěti ublížila, podle soudu se to ale prokázat nepodařilo. Podle obžaloby novorozenec zemřel na otok mozku způsobený násilím, kvůli pokročilým posmrtným změnám se však znalcům nepodařilo zjistit, jak bylo zranění způsobeno.

Státní zástupkyně v odvolání požadovala pro matku vyšší trest, nejméně 17 let, nebo vrácení ke krajskému soudu. "Jednala proti bezbrannému, právě narozenému dítěti," připomněla žalobkyně.

Obhájce matky dnes zpochybnil znalecké posudky, podle kterých žena nebyla po porodu rozrušená. Upozornil na to, že autor se s ženou nikdy nesetkal. Proces přirovnal ke středověkým honům na čarodějnice a řekl, že podobné případy by měly soudit buď jen soudkyně-matky, případně soudci, kteří se nějakého porodu účastnili, aby chápali stav, ve kterém se matka po porodu nachází. Dodal, že se obžalovaná starala o dvě děti, jimž byla "dobrou matkou".

Předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek ale upozornil na to, že znalecké posudky mohou vycházet z úředních záznamů a z výpovědí obžalovaných. Nesouhlasil ani s tím, že by případ měli soudit pouze lidé, kteří mohou rozrušení ženy po porodu pochopit. "Je to jistě pozoruhodné, nicméně to naráží na jeden institut, který nám nikdo neodpáře, a to je institut zákonného soudce," řekl Hodoušek.

V odvolání kromě nových znaleckých posudků obhájce žádal, aby odvolací senát skutek vrátil ke krajskému soudu, případně aby skutek překvalifikoval na zabití a ženě uložil šestiletý trest. Soud to ale, stejně jako odvolání žalobkyně, zamítl.

"Chtěla bych říct, že to nebylo úmyslné ani plánované. Lituju toho, co se stalo, nejsem schopná vám vysvětlit, v jakém rozrušení jsem se nacházela. Jsem matka, mám dvě děti, které miluju (...), nepřeji si nic jiného, než být pryč z vazby s mými dětmi," řekla dnes matka soudu.